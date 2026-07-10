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¡Jürgen Klopp saluda a la madre de Kylian Mbappé! El exentrenador del Liverpool revela que casi fichó a la estrella del Real Madrid, ahora que ambos se reencuentran en el Mundial
Klopp saluda a la madre de Mbappé
En Foxborough se vivió un momento emotivo en la banda, mientras Klopp observaba con el corazón encogido el calentamiento de las estrellas francesas. El exentrenador del Liverpool, ahora comentarista en MagentaTV, se reencontró con Mbappé y saludó a la madre del jugador tras el partido de cuartos contra Marruecos.
El reencuentro le recordó a Klopp su frustración por haber intentado fichar a Mbappé, Dembélé y Rabiot sin éxito. «Ahora mismo es muy duro para mí. Ya he negociado con tres de sus jugadores y nunca los he conseguido», admitió.
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Alemania da detalles sobre un vuelo secreto
Luego reveló la operación encubierta que ideó para Mbappé en 2017. La directiva del Liverpool llegó a fletar un jet privado de Blackpool a Niza para mantener la reunión oculta a los medios.
Al recordar aquella operación ultrasecreta en los cielos franceses con la familia del delantero, Klopp añadió: «Con Mbappé, fue antes de que se fuera a París. Fue de unos 500 millones de euros, el fichaje más caro que nunca hemos hecho sin que se produjera un traspaso.
«Volamos de Blackpool a Niza. Allí toda la familia Mbappé subió a un jet con cinco cabinas. Dimos vueltas en círculos mientras disfrutábamos de una buena comida. No podíamos ser vistos. Fue genial… y luego se fue a París».
Anfield se queda sin fichar a una superestrella
A pesar de los esfuerzos del Liverpool, Mbappé fichó por el París Saint-Germain por 180 millones de euros. Su etapa en Francia se vio empañada por las rivalidades con Lionel Messi y Neymar. Ahora, con 27 años, ha pasado página en el Real Madrid, donde aún espera ganar la Liga de Campeones, mientras que el PSG la ha conquistado dos veces desde su marcha.
- Getty Images Sport
Un entrenador aspira al puesto de seleccionador de Alemania
Tras dejar Anfield en 2024, Klopp disfruta de su papel mediático antes de volver a los banquillos. El técnico de 59 años sustituirá a Julian Nagelsmann como seleccionador de Alemania tras el gran torneo en Estados Unidos. Mientras, Mbappé se centra en liderar a los Bleus, ya en semifinales tras su gol que eliminó a Marruecos.
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