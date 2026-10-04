Klopp ha explicado que la decisión de enviar de vuelta a Serge Gnabry a Baviera estuvo motivada por la gestión de la carga de trabajo del jugador tras un periodo de baja por una lesión importante. La estrella del Bayern participó en los tres partidos de Alemania durante esta ventana, pero fue sustituido al descanso en la reciente victoria sobre Serbia. Klopp señaló que el jugador de 31 años empezó a notar los efectos físicos de sus esfuerzos recientes, lo que llevó a un acuerdo mutuo para que se centrara en su recuperación.

El entrenador ofreció una actualización detallada sobre el estado del extremo y señaló: «Serge jugó en todos nuestros partidos y participó tal y como habíamos previsto. Después de jugar 45 minutos en nuestro tercer partido, empezó a notar la carga. Entonces le sustituimos al descanso porque no queríamos apresurar las cosas».