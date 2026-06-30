Jürgen Klopp responde a los rumores sobre la selección alemana y pide cambios estructurales tras la temprana eliminación en el Mundial

Aunque Nagelsmann sigue bajo contrato hasta 2028, las dificultades de Alemania para superar el sólido bloque defensivo de Paraguay han generado un intenso debate nacional. Klopp destacó la falta de eficacia de los talentos creativos del equipo y sugirió que la Federación Alemana de Fútbol (DFB) necesita una nueva filosofía de desarrollo.

Klopp añadió: «Hay que atacar por las bandas. No hay otra alternativa. Todos sabemos lo bien que pueden jugar estos chicos, pero no lo han demostrado en el campo. Dentro de tres meses, volveremos a alabar a [Florian] Wirtz y a [Jamal] Musiala por lo buenos que son, pero ahora no.

Paraguay tuvo su momento; Alemania, presionada, no lo aprovechó. El público esperaba la remontada, pero no llegó.

«Podemos hablar de la DFB. Es imprescindible que cambiemos algunas cosas. Podemos empezar por la selección sub-10 y esperar unos años a ver cuáles son los resultados».