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Adhe Makayasa

Traducido por

Jürgen Klopp responde a los rumores sobre la selección alemana y pide cambios estructurales tras la temprana eliminación en el Mundial

J. Klopp
Alemania
World Cup
Alemania vs Paraguay
Paraguay
J. Nagelsmann

El exentrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, ha respondido a los rumores que le sitúan al frente de la selección alemana tras la eliminación mundialista ante Paraguay. El técnico, de 59 años, rechazó hablar de sustituir a Julian Nagelsmann y pidió una reforma profunda desde la base.

  • Alemania queda eliminada

    Alemania quedó eliminada por un rival 31 puestos por debajo en la clasificación. A pesarde 55 centros, el equipo de Nagelsmann falló en la puntería y empató 1-1 tras 120 minutos, con el gol de Havertz en la segunda parte. Una angustiosa muerte súbita en los penaltis acabó condenando a los cuatro veces campeones del mundo a su primera eliminación en una Copa del Mundo en los penaltis.

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    Klopp descarta que haya una vacante inmediata

    En Magenta TV preguntaron a Klopp, responsable de fútbol mundial de Red Bull, si volvería a los banquillos para salvar a su selección.

    El exentrenador del Liverpool y del Borussia Dortmund declaró: «No lo he pensado. Entiendo que, al hablar del puesto de seleccionador, mi nombre surja, pero ahora no es el momento. Tengo un trabajo que disfruto y, por lo que sé, no es a tiempo parcial».

  • Enfoque táctico muy criticado

    Aunque Nagelsmann sigue bajo contrato hasta 2028, las dificultades de Alemania para superar el sólido bloque defensivo de Paraguay han generado un intenso debate nacional. Klopp destacó la falta de eficacia de los talentos creativos del equipo y sugirió que la Federación Alemana de Fútbol (DFB) necesita una nueva filosofía de desarrollo.

    Klopp añadió: «Hay que atacar por las bandas. No hay otra alternativa. Todos sabemos lo bien que pueden jugar estos chicos, pero no lo han demostrado en el campo. Dentro de tres meses, volveremos a alabar a [Florian] Wirtz y a [Jamal] Musiala por lo buenos que son, pero ahora no.

    Paraguay tuvo su momento; Alemania, presionada, no lo aprovechó. El público esperaba la remontada, pero no llegó.

    «Podemos hablar de la DFB. Es imprescindible que cambiemos algunas cosas. Podemos empezar por la selección sub-10 y esperar unos años a ver cuáles son los resultados».

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    Nos espera una profunda introspección estructural.

    La selección alemana, devastada, afronta un incómodo análisis mientras crece la presión sobre cuerpo técnico y directiva. Con el próximo ciclo internacional cerca, la DFB debe elegir: respaldar la visión a largo plazo de Nagelsmann o realizar cambios inmediatos. Paraguay, en cambio, avanza con gran confianza hacia un histórico partido de octavos de final contra Francia o Suecia en Filadelfia, sin intimidarse por la reputación de sus rivales.

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