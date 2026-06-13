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Jürgen Klopp responde a las duras críticas de un exentrenador del Liverpool por su sugerencia sobre Jamal Musiala
Klopp aclara sus comentarios sobre Musiala
Como comentarista del Mundial 2026, Klopp generó polémica al sugerir, junto a Thomas Müller, que Deniz Undav podría ser titular para Alemania ante Curazao en lugar de Musiala.
En Magenta TV, Klopp aclaró que sus palabras se sacaron de contexto: «Llevo 25 años tratando con líderes. Importa lo que dices, pero más aún lo que el otro entiende».
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Cómo afrontar las críticas contra Matthaus
La polémica creció tras las críticas de Matthäus a Klopp y Müller en los medios. Matthäus destacó que la calidad individual de Musiala es clave para el éxito de la selección alemana en el torneo, recordando sus 42 partidos internacionales, nueve goles, tres duelos en el Mundial y siete en la Eurocopa. Por eso, se mostró sorprendido por la sugerencia de dejarlo en el banquillo.
«Klopp debería saberlo mejor; para triunfar en el Mundial, Alemania necesita la calidad de Musiala», afirmó. «Sus comentarios no facilitan el trabajo de Nagelsmann. Me gustaría ver qué habría dicho Klopp si un experto le hubiera aconsejado dejar en el banquillo a uno de sus titulares antes de un partido clave de la Liga de Campeones. Este tipo de injerencias no se reciben bien, sobre todo entre colegas».
Klopp insiste en que el ejercicio táctico no tuvo mala intención.
«Hubo malentendidos; solo debemos aclararlos. Nos pidieron una alineación para mostrar otras posibilidades», añadió Klopp, quien aclaró que el ejercicio buscaba explorar la profundidad de la plantilla, no cuestionar el talento de Musiala ni su lugar en el equipo.
No pretendo criticar a nadie
Klopp reiteró que su análisis no era un desaire a ningún jugador ni a la selección. Reiteró su admiración por Musiala, aunque reconoció que el jugador ha disputado pocos minutos últimamente —tras sufrir una grave lesión durante el Mundial de Clubes en el verano de 2025 que lo mantuvo inactivo por un largo periodo, con solo 24 partidos y cinco goles la temporada pasada—, lo que podría afectar a su ritmo inicial en el torneo.
«No era una crítica. ¿A quién vamos a criticar? Aún no han jugado. Ni al entrenador ni al equipo, y menos a Musiala, a quien todos queremos», aclaró Klopp. «Queremos que recupere pronto la confianza, pero ahora mismo no la tiene; ha jugado muy pocos partidos».
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Encontrar el equilibrio adecuado
Aunque se había sugerido que Undav podría ocupar el puesto de «número 10», Klopp insistió en que la forma física y la evolución de Musiala son las principales preocupaciones. El exentrenador del Borussia Dortmund señaló que las exigencias del calendario del Mundial —especialmente en esta primera edición con 48 equipos, en la que Alemania se enfrentará a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador en el Grupo E— hacen que las rotaciones sean inevitables, independientemente de que un jugador sea una superestrella.
«Todos queremos que Musiala juegue, pero no podrá completar todos los partidos; aún debe crecer», añadió. Antes, había justificado la decisión: «Incluimos a Undav porque puede actuar de 10».
Por ahora, queda por ver cómo decidirá Julian Nagelsmann equilibrar su gran potencial ofensivo en la búsqueda de la gloria internacional.