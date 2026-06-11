El imperio Red Bull acelera su carrusel de cambios directivos. Tras el nombramiento de Narcis Pelach en el RB Omiya Ardija japonés, la atención se centra en Austria: el Red Bull Salzburgo busca entrenador después de la salida de Daniel Beichler. Klopp, responsable de fútbol del grupo, ha propuesto a Rohl como candidato principal, según Bild, y espera cerrar su fichaje pronto.

El alemán de 37 años es uno de los técnicos jóvenes más valorados de Europa gracias a su experiencia como asistente de Hansi Flick en el Bayern Múnich y en la selección alemana, y Klopp quiere aprovechar su base táctica de élite en el Red Bull.