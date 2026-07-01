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Jürgen Klopp podría volver a entrenar pese a la amenaza de despido
Nagelsmann, en el punto de mira tras la sorprendente derrota ante Paraguay
Alemania, favorita en el torneo, cayó sorpresivamente ante Paraguay, 31 puestos por debajo en la clasificación, y perdió su primer penalti en un Mundial.
Aunque Nagelsmann tiene contrato hasta 2028, la eliminación ha abierto un debate nacional sobre el rumbo de la selección. Desde que ganó el Mundial 2014, Alemania no ha superado los octavos en los tres torneos siguientes, lo que lleva a pedir una reforma total de la dirección y la estructura técnica de la DFB.
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Klopp espera hacer realidad su sueño en 2030.
Klopp, de 59 años, es el candidato soñado de los aficionados alemanes y, según el Telegraph, aceptaría el reto. El exentrenador del Liverpool ve dirigir una selección en un Mundial como una de sus últimas ambiciones y piensa en la cita de 2030. La Euro 2028 en el Reino Unido e Irlanda también le atrae, tras sus años en Inglaterra.
Cualquier acuerdo necesitaría condiciones flexibles, pues Klopp, actual director de fútbol global de Red Bull, no desea la rutina de scouting de cada fin de semana. Aun así, crece la idea de que este es el momento ideal para que asuma el cargo y devuelva a Alemania a la élite tras años de resultados decepcionantes.
Respuesta inmediata a los enlaces de coaching
A pesar de los rumores, Klopp se ha mantenido profesional como comentarista de MagentaTV durante el torneo. Al ser preguntado sobre la posibilidad de sustituir a Nagelsmann, el exentrenador del Liverpool evitó avivar el debate mientras el actual técnico siga en el cargo, aunque no cerró la puerta a un posible fichaje en el futuro.
Klopp declaró: «Todavía no he pensado en eso. Entiendo que, cuando se habla del puesto de seleccionador nacional, mi nombre salga a colación de alguna forma. Pero no es el momento de hablar realmente de ello. No hay nada que decir al respecto. Tengo un trabajo que disfruto mucho. Por lo que sé, no es un trabajo a tiempo parcial».
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Exigencias de reforma estructural
Más allá de las especulaciones sobre su futuro como entrenador, Klopp ha criticado la situación actual del fútbol alemán y ha pedido un replanteamiento total de la formación de talento en el país, pues los problemas van más allá de las deficiencias tácticas de la selección absoluta.
Al destacar la necesidad de un enfoque de abajo hacia arriba, Klopp añadió: «Podemos hablar de la DFB. Es imprescindible que cambiemos algunas cosas. Podemos empezar con los sub-10 y esperar unos años para ver cuáles son los resultados. Paraguay tuvo la oportunidad de lograr algo, Alemania estaba bajo presión para lograrlo. Todos en el estadio pensaban: “Ahora le darán la vuelta al partido”, pero no lo hicimos; les dejamos escapar».