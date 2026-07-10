Según el Express, el RB Leipzig quiere fichar al atacante de 19 años del 1. FC Köln.
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¡Jürgen Klopp parece estar detrás! ¿Algún grande se cruzará en el camino del BVB por Said El Mala?
Klopp, de 59 años, es el impulsor de esta idea. El exentrenador del Dortmund ya la planteó hace semanas. Aunque sigue como «director global de fútbol» de Red Bull, la DFB quiere nombrarlo seleccionador alemán.
Las conversaciones entre el DFB y Red Bull ya han comenzado, pues Klopp tiene contrato con la marca hasta 2029. Se baraja pagar una indemnización o que el técnico siga como embajador.
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¿Said El Mala al BVB? El Colonia pide una alta indemnización por su traspaso.
Según Express, el BVB es el principal candidato a fichar a El Mala. El jugador de 19 años y su madre, que lo asesora, apoyan la idea de ir al Dortmund.
Sin embargo, el fichaje podría fracasar por las altas pretensiones del Effzeh: pide unos 50 millones de euros, primas incluidas, por rescindir el contrato del delantero, válido hasta 2030.
Esa cifra, que superaría el récord de traspasos del BVB, frena a los directivos de Dortmund.
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¿La venta de Karim Adeyemi supondrá el fichaje de El Mala?
La posible venta de Karim Adeyemi al FC Barcelona obligaría al Dortmund a buscar un sustituto y a reinvertir el dinero en el fichaje de El Mala.
El Mala, autor de 13 goles y 5 asistencias en su debut en la Bundesliga, se convirtió en uno de los talentos más codiciados del fútbol alemán.
Sus números lo han colocado en el radar de varios clubes de renombre. Se informa que su madre ya rechazó propuestas de equipos ingleses.
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