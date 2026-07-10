Klopp, de 59 años, es el impulsor de esta idea. El exentrenador del Dortmund ya la planteó hace semanas. Aunque sigue como «director global de fútbol» de Red Bull, la DFB quiere nombrarlo seleccionador alemán.

Las conversaciones entre el DFB y Red Bull ya han comenzado, pues Klopp tiene contrato con la marca hasta 2029. Se baraja pagar una indemnización o que el técnico siga como embajador.