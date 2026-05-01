Jürgen Klopp no está en la lista del Real Madrid para el banquillo; el exentrenador del Liverpool aguarda otra oferta

Klopp y el Real Madrid toman caminos distintos: el club español busca entrenador y el alemán, de 58 años, no está entre los candidatos. La directiva evalúa otros perfiles, lo que desmiente los rumores sobre su fichaje.

La necesidad de reemplazar a Álvaro Arbeloa —quien reemplazó a Xabi Alonso en enero pero no ha logrado buenos resultados— ha generado una lista interminable de candidatos. Sin embargo, los informes señalan que muchos de esos nombres nunca se han discutido en serio: algunos intermediarios usan al Madrid para generar interés en otros clubes, mientras el club mantiene un proceso de contratación más prudente.