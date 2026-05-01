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Jürgen Klopp no entra en los planes del Real Madrid, mientras el exentrenador del Liverpool espera otra oferta
El Madrid y Klopp siguen caminos divergentes
Klopp y el Real Madrid toman caminos distintos: el club español busca entrenador y el alemán, pese a su prestigio, no está en la lista. Según AS, la directiva analiza otros perfiles para el banquillo, lo que desmiente los rumores sobre su fichaje.
La necesidad de hallar un sucesor para Álvaro Arbeloa —quien reemplazó a Xabi Alonso en enero con escasos resultados— ha generado una avalancha de candidatos, aunque muchos nunca fueron considerados en conversaciones formales. Se cree que algunos intermediarios usan el nombre del Madrid para despertar interés en sus clientes ante otros clubes, mientras el club mantiene un proceso de contratación más prudente.
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Una admiración de toda la vida, pero que nunca se ha materializado
Desde 2012, cuando su Borussia Dortmund sorprendió en la Liga de Campeones, el nombre de Klopp ha surgido cada vez que el Real Madrid busca entrenador. Aun así, el club nunca lo ha fichado en sus periodos de transición.
La entidad blanca suele ser paciente: así lo demostró al repatriar a Carlo Ancelotti en 2021. Ahora busca un técnico que se ajuste a las necesidades tácticas inmediatas, y Klopp, de descanso, no encaja en ese perfil para la temporada 2026-27.
El sueño de Alemania sigue siendo la prioridad
Según las mismas informaciones, el objetivo profesional definitivo de Klopp es dirigir la selección alemana. Aunque siente un profundo respeto por Julian Nagelsmann —quien ha renovado su contrato con la DFB hasta 2028—, muchos lo ven como el sucesor natural si el puesto quedara vacante tras el Mundial de 2026. Hasta entonces, sigue comprometido con sus funciones como director global de fútbol del grupo Red Bull.
Desde que dejó el Liverpool en 2024, ha rechazado ofertas de varios clubes de élite para descansar de la rutina diaria, pues ha hablado de la «erosión» que provocan las exigencias de dirigir un equipo de primer nivel. Para Klopp, el atractivo de un puesto en la selección radica en su ritmo diferente y en la oportunidad de liderar a su país en la escena internacional.
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A la espera de la decisión definitiva
El Real Madrid elegirá a su nuevo entrenador en las próximas semanas, al terminar La Liga. Arbeloa dirigirá los últimos partidos hasta el nombramiento, antes de las vacaciones de verano. El club quiere tener al técnico a tiempo para planificar el mercado de fichajes previo al Mundial de 2026.
Mientras tanto, Klopp seguirá supervisando el proyecto futbolístico de Red Bull, que abarca a RB Leipzig y Salzburgo, y se prevé que permanezca alejado de los banquillos al menos hasta el final de la temporada 2025-26.