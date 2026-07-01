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Nagelsmann KloppGetty Images
Daniel Buse

Traducido por

Jürgen Klopp muestra una «gran disposición»: al parecer, el seleccionador de la DFB, Julian Nagelsmann, está a punto de ser destituido tras la debacle en el Mundial

World Cup
Alemania
J. Nagelsmann
J. Klopp

Tras la vergonzosa eliminación en dieciseisavos del Mundial, todo indica que el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, será destituido y reemplazado por Jürgen Klopp.

Según el diario «Bild», la destitución del seleccionador de 38 años se decidirá «rápidamente». Lo acordarán el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf; el vicepresidente, Hans-Joachim Watzke; el director deportivo, Rudi Völler, y el director general, Andreas Rettig. Antes de decidir, el cuarteto quiere hablar de nuevo con el seleccionador para que Nagelsmann exponga sus razones del fracaso. 

El lunes Alemania cayó eliminada tras perder 3-4 en los penaltis contra Paraguay (1-1 tras 90 minutos), su tercer Mundial sin alcanzar octavos. 

  • Tras la eliminación de Alemania del Mundial, varios expertos pidieron la destitución de Nagelsmann. Como sucesor, propusieron por unanimidad a Jürgen Klopp, quien trabajó para Magenta TV en el torneo de Norteamérica y ya había llamado la atención con comentarios mordaces hacia Nagelsmann antes del primer partido de Alemania. 

    Según el artículo, el técnico de 59 años será el nuevo seleccionador. «Todo apunta a Jürgen Klopp», escribe el periódico, destacando su «gran disposición» a asumir el cargo «si el fútbol alemán lo necesita con urgencia». Desde 2025 ejerce como «Head of Global Soccer» en Red Bull tras dirigir al Borussia Dortmund y al Liverpool FC. 

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  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Julian Nagelsmann, duramente criticado por su gestión de la comunicación

    Julian Nagelsmann ya había sido criticado por su forma de comunicarse antes del torneo. Por ejemplo, informó a Deniz Undav meses antes de que tendría un papel secundario. En la portería, confió primero en Oliver Baumann, del Hoffenheim, pero, a sus espaldas, intentó que Manuel Neuer, del Bayern, regresara al equipo; Baumann lo descubrió solo tras la última jornada de la Bundesliga. En el Mundial, Neuer fue el portero sin brillar.

    Tras un contundente 7-1 ante Curazao en el debut, Alemania sufrió contra Costa de Marfil hasta que un doblete tardío de Undav dio la vuelta al marcador (2-1). En el último duelo de grupo, intrascendente, perdió 1-2 con Ecuador tras un encuentro flojo. En dieciseisavos dominó el balón sin crear peligro y cayó en los penaltis. 