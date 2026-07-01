Según el diario «Bild», la destitución del seleccionador de 38 años se decidirá «rápidamente». Lo acordarán el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf; el vicepresidente, Hans-Joachim Watzke; el director deportivo, Rudi Völler, y el director general, Andreas Rettig. Antes de decidir, el cuarteto quiere hablar de nuevo con el seleccionador para que Nagelsmann exponga sus razones del fracaso.

El lunes Alemania cayó eliminada tras perder 3-4 en los penaltis contra Paraguay (1-1 tras 90 minutos), su tercer Mundial sin alcanzar octavos.