Klopp, próximo entrenador de Alemania, incorporará a sus colaboradores Krawietz y Lijnders, quienes sustituirán a Hubner, Gluck, Schreuder y Geers.

El entrenador de porteros, Andreas Kronenberg, se mantendrá en su cargo, mientras que Hannes Wolf, actual director de desarrollo de bases de la DFB y antiguo compañero de Klopp en el Borussia Dortmund, podría asumir un papel más destacado en el cuerpo técnico de la selección absoluta.