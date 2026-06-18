¡Jürgen Klopp ha mentido descaradamente! El director deportivo del Red Bull mostró mala educación al despedir a Ole Werner en Leipzig

«Hoy, de alguna manera, ya no hay tiempo», dijo hace unos meses al referirse al despido de Xabi Alonso del Real Madrid. «Estaba claro que necesitábamos tiempo y que la situación no mejoraría de la noche a la mañana», comentó Klopp al recordar sus comienzos en el Liverpool FC.

Para Ole Werner, su etapa en el RB Leipzig terminó el miércoles tras una sola temporada. El conjunto sajón destituyó al ex técnico del Werder Bremen tras una campaña irregular: séptimos la temporada pasada, esta vez acabó tercero con 1,95 puntos de media, el tercer mejor registro de un entrenador del Leipzig y suficiente para volver a la Liga de Campeones. Solo Bayern y un sólido Dortmund quedaron por delante.

Aun así, la temporada tuvo altibajos y la clasificación a la Champions no se garantizó hasta la recta final. Además, el equipo sumó pocos puntos ante los rivales de la parte alta de la tabla.