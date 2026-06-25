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Jürgen Klopp explica por qué le gustan las polémicas pausas para hidratarse del Mundial
Las ventajas para los jugadores
Para la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México, la FIFA impuso pausas a mitad de cada tiempo por el calor. Aunque el fin es proteger a los jugadores, las interrupciones generaron debate. Klopp lo tomó con humor.
Al hablar sobre la aplicación de las normas, Klopp reconoció la necesidad física que tienen los deportistas. «Hace mucho calor y es bueno para los jugadores», afirmó. «¿Es bueno para los entrenadores? Sí, a mí me habría encantado. Quizá ahora mismo sea un poco excesivo. Sin duda es demasiado tiempo, porque para beber no se necesitan dos minutos y medio ni nada por el estilo. Pero así son las cosas».
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Klopp le ve el lado divertido a la nueva norma de la FIFA
Según el entrenador de 59 años, ver un partido en el estadio difiere de hacerlo por TV. Klopp bromeó sobre la solución que ofrecen durante las largas jornadas de partido para alguien de su edad.
«En el estadio es útil: te ofrece un espectáculo extra —en Dallas vi a las animadoras en la pantalla gigante—. En casa llegan los anuncios y, a mi edad, ir al baño es un respiro muy bienvenido», bromeó.
Tuchel y Van Dijk encabezan la oposición
La medida ha sido criticada por profesionales del sector. El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, reconoce que las pausas frecuentes cambian el desarrollo del partido. Para los técnicos que apuestan por la alta intensidad y la presión continua, reiniciar cada 22 minutos puede alterar sus planes tácticos.
El técnico de los Tres Leones afirmó: «Creo que interrumpe y cambia la identidad de un partido de fútbol mucho más de lo que pensaba. Antes había pausas solo en días de mucho calor y duraban menos; ahora, en nombre de la equidad, se aplican en todos los partidos. Esto divide el encuentro en cuatro cuartos y modifica más de lo que pensaba el ritmo del juego».
El capitán de Países Bajos, Virgil van Dijk, pide flexibilidad: «Las pausas para hidratarse son extrañas; he visto casi todos los partidos y cada corte a publicidad resulta… La verdad es que no me gusta mucho». «Para los espectadores neutrales que ven el partido por televisión tampoco es lo ideal. Si hace mucho calor, estaría bien introducirlas, pero hay que valorarlo partido a partido».
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La FIFA se mantiene firme en cuanto a la equidad en los torneos
A pesar de las críticas de estrellas de primer nivel y de los abucheos en las gradas, la FIFA no planea eliminar las pausas a mitad de torneo. El organismo insiste en que su prioridad es la seguridad de los jugadores y asegurar que todos compitan bajo las mismas condiciones, ya sea con el techo cerrado o con descenso de temperatura exterior.
Ante las críticas, un portavoz de la FIFA declaró a la Press Association: «Queremos garantizar igualdad de condiciones para todos y por eso se aplican estas pausas en todos los partidos».
El presidente Gianni Infantino defendió la medida con un argumento similar y negó que la FIFA se beneficie de la publicidad resultante.