Jürgen Klopp explica por qué le gustan las polémicas pausas para hidratarse del Mundial

La medida ha sido criticada por profesionales del sector. El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, reconoce que las pausas frecuentes cambian el desarrollo del partido. Para los técnicos que apuestan por la alta intensidad y la presión continua, reiniciar cada 22 minutos puede alterar sus planes tácticos.

El técnico de los Tres Leones afirmó: «Creo que interrumpe y cambia la identidad de un partido de fútbol mucho más de lo que pensaba. Antes había pausas solo en días de mucho calor y duraban menos; ahora, en nombre de la equidad, se aplican en todos los partidos. Esto divide el encuentro en cuatro cuartos y modifica más de lo que pensaba el ritmo del juego».

El capitán de Países Bajos, Virgil van Dijk, pide flexibilidad: «Las pausas para hidratarse son extrañas; he visto casi todos los partidos y cada corte a publicidad resulta… La verdad es que no me gusta mucho». «Para los espectadores neutrales que ven el partido por televisión tampoco es lo ideal. Si hace mucho calor, estaría bien introducirlas, pero hay que valorarlo partido a partido».