Getty Images Sport
Traducido por
Jürgen Klopp es «la mejor solución» para Alemania, aunque una leyenda advierte que la DFB debe aprender del fracaso en el Mundial
Matthaus exige una reforma profunda
Matthäus, icono del fútbol alemán, pide una reforma total de la DFB tras el fracaso en el Mundial. Tras la eliminación en octavos, asegura que los problemas van más allá del seleccionador.
«Hay que dar la vuelta a cada piedra y todos en la DFB deben hacerse preguntas», declaró Matthaus a Sky Sport. «No es solo el seleccionador nacional, sino que todos los responsables de la DFB deben asumir la responsabilidad de que Alemania haya vuelto a fracasar de forma tan vergonzosa en el Mundial. El primer gran error fue la renovación del contrato de Nagelsmann hace casi un año».
- Getty Images Sport
La presión provoca la salida de Nagelsmann
Nagelsmann renunció días después de la derrota 4-3 en penaltis ante Paraguay, que eliminó a la selección. Aunque el técnico de 38 años quería quedarse, cedió a la presión de la federación y de la opinión pública.
Matthaus criticó la gestión de la situación y sugirió que la DFB carecía del valor necesario para tomar por sí misma una medida decisiva. «En la DFB hay que tomar decisiones difíciles, que a veces duelen. Se intenta siempre endulzar todo», afirmó.
«Nagelsmann ha dimitido ahora, cuando hace tres días no quería hacerlo. Supongo que se acumuló presión, no solo por parte de la DFB, sino también de la opinión pública. Pero también se puede decir simplemente que algunas cosas no funcionaron, aunque, obviamente, Nagelsmann no sea el único culpable».
Klopp, considerado el salvador
Mientras se busca un sucesor, todas las miradas apuntan al exentrenador del Liverpool, Klopp. Matthäus asegura que este técnico de 57 años es el único capaz de devolver a Alemania su estatus de potencia mundial antes del próximo ciclo de grandes torneos.
«Si Klopp se convirtiera en seleccionador —lo cual todos damos por hecho—, sería la mejor solución que la DFB podría desear», explicó Matthäus. «Con él, tendríamos al candidato necesario para volver a tener éxito en los próximos torneos».
La DFB confirmó que Klopp está dispuesto a sustituir a Nagelsmann, y el técnico se declaró «listo» para volver a la banda.
«Hace dos años dejé el Liverpool porque me faltaba energía; ahora he recargado las pilas y estoy listo», añadió.
- AFP
El cambio estructural sigue siendo esencial
A pesar del entusiasmo por el posible fichaje de Klopp, Matthäus advirtió de que un nuevo entrenador no bastará para resolver los problemas de fondo. El campeón del mundo cree que la DFB debe dejar de proteger a los responsables y centrarse en una mejora deportiva real.
Nagelsmann, al marcharse, reconoció: «La decisión no me ha resultado nada fácil. Mi máxima prioridad siempre ha sido el éxito del equipo. Tras una decepción tan amarga, se merecen la oportunidad de empezar de cero». Aún no se sabe si ese nuevo comienzo incluirá a Klopp junto al director deportivo, Rudi Voller, aunque Matthäus considera que mantener a Voller es «siempre una gran ventaja».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias