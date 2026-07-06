Ahora queda claro: ante la ley de la FIFA no todos somos iguales; las reglas solo valen para los «mortales comunes» y para los jugadores que no visten la camiseta del anfitrión poderoso, de cuya teta financiera se alimenta Giovanni Vincenzo Infantino. El caso Balogun no desenmascara a Trump, sino al gobernante absoluto de la FIFA, en el poder desde 2016, de la peor manera posible.

Los indicios llevaban meses apuntando en esa dirección.

25 de noviembre de 2025: tras su codazo en la eliminatoria contra Irlanda, se reduce la sanción de tres partidos a Cristiano Ronaldo. Solo se pierde un encuentro, el último y menos relevante de la clasificación. Así puede jugar los dos primeros partidos de la fase de grupos del Mundial, pues la pena queda en suspenso.

El buque insignia del marketing, CR7, era demasiado valioso. ¿Iba a perderse la superestrella, que multiplica los ingresos con cada toque de balón, los dos primeros partidos de su último Mundial en Estados Unidos, potencia mundial de la comercialización? No con Gianni Infantino. La indignación fue limitada entonces. Así es Gianni. Un escándalo andante al que ya nos acostumbramos y que nos hace preguntarnos qué vendrá después: un oportunista codicioso obsesionado con el poder que ignora las comisiones éticas o disciplinarias —ineficaces e impotentes— de su propia federación y hace lo que le da la gana.