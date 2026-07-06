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Trump InfantinoGetty Images
Jonas Rütten

Traducido por

¡Jürgen Klopp da en el clavo! La rodilla dorada de Gianni Infantino ante Donald Trump durante el Mundial también es una gran oportunidad

World Cup
FEATURES
Opinion
J. Klopp
USA vs Belgium
USA
Belgium
F. Balogun
C. Ronaldo

La sociedad que los presidentes Trump e Infantino se han creado, como si fueran hermanos, ha vuelto a mostrar su verdadera cara con el «caso Balogun». Las propias normas de la FIFA ya solo se aplican a la chusma. Sin embargo, el escándalo también supone una gran oportunidad. Un comentario.

Si hacía falta una prueba más de que la equidad en el Mundial de Estados Unidos lleva meses pisoteada, Donald Trump y Gianni Infantino la han aportado. 

Una sola llamada del mandatario, molesto por lo que consideraba un trato injusto, bastó para que Infantino indultara a Folarin Balogun (3 goles, 1 asistencia), el mejor delantero estadounidense, y lo habilitara para los octavos contra Bélgica, pese a su expulsión legítima en dieciseisavos. 

La suspensión habitual de un partido tras una expulsión quedó en nada, con la condición de que no cometiera otra falta. Un punto de inflexión histórico. «¡Esto lo pone todo en duda!», declaró indignado Jürgen Klopp en MagentaTV, dando en el clavo.

  • Ahora queda claro: ante la ley de la FIFA no todos somos iguales. Las reglas solo valen para los “mortales comunes” y para los jugadores que no visten la camiseta del anfitrión poderoso, de cuya teta financiera se alimenta Giovanni Vincenzo Infantino. El caso Balogun no desenmascara a Trump, sino al gobernante absoluto de la FIFA, en el poder desde 2016, de la peor manera posible.

    Los indicios eran claros desde hace meses. 

    25 de noviembre de 2025: tras su claro codazo en la eliminatoria contra Irlanda, se reduce la sanción de tres partidos a Cristiano Ronaldo. Solo se pierde un encuentro, el último y menos relevante de la clasificación. Puede jugar los dos primeros de la fase de grupos del Mundial, pues la pena queda en suspenso. 

    El icono del marketing, CR7, era demasiado valioso. ¿Iba a perderse los dos primeros partidos de su último Mundial en Estados Unidos, potencia comercial, por un golpe de codo? No con Gianni Infantino. La indignación fue limitada entonces. Así es Gianni. Un escándalo andante al que ya nos acostumbramos y que nos hace preguntarnos qué vendrá después. Un oportunista codicioso y obsesionado con el poder que ignora las comisiones éticas o disciplinarias —impotentes y sin influencia— de su propia federación y hace lo que le place.

    • Anuncios
  • Omar ArtanGetty Images

    Infantino se delata a sí mismo en el Mundial de 2026

    Infantino —como se ha visto en las últimas semanas— solo defiende sus intereses y los de sus amigos ricos y poderosos. Cuando tuvo que demostrar la firmeza y la integridad que predica, se doblegó ante su amigo del Premio de la Paz y su opresiva política de entrada al país. Ante el caso de Omar Artan, árbitro somalí al que se impidió la entrada —y que luego fue nombrado Árbitro Africano del Año 2025—, Infantino solo aportó su silencio.

    Ya entonces quedó claro que no importaban las normas de la FIFA que predica Infantino —igualdad, equidad y neutralidad política—, sino las de Trump, que rezuman exclusión y xenofobia. ¿«El fútbol une al mundo»? ¡Mentira! Tampoco movió un dedo cuando la delegación iraní sufrió acoso descarado y tuvo que marcharse del país nada más terminar sus partidos de grupo, sin recuperación ni descanso.

    Infantino solo actúa cuando le conviene o para seguir lamiendo botas con su “rodillera de oro”, retorciendo sus propias normas sin piedad. 

  • ¿Harry Kane en la selección de EE. UU. a petición de Trump? El caso Balogun es la oportunidad de deshacerse de Infantino

    El caso de Balogun es aún más escandaloso que el indulto a Ronaldo en noviembre. Duda de que el presidente de Portugal llamara a Infantino. Además, CR7 cumplió un partido de sanción. Eso ya es grave, pero palidece ante el caso del delantero del AS Mónaco.

    Es una injerencia política en un evento deportivo donde Trump no debería tener nada que ver, pues esas decisiones corresponden a la comisión disciplinaria de la federación. ¿Qué será lo próximo? ¿Que los goles de EE. UU. valgan doble para que Trump no excluya a Infantino de las recepciones con champán? ¿Que Harry Kane tenga que jugar con EE. UU. desde cuartos porque así lo pide el presidente? ¿Que los tantos de fuera del área cuenten triple porque a Trump le parecen «increíbles» los disparos lejanos?

    Puede que suenen ridículas, pero ya nada sorprende con Infantino. ¿Quién habría pensado que se podría indultar a un jugador con una simple llamada?

    Por eso, este escándalo puede ser la mejor oportunidad en años para deshacerse del desmesurado presidente de la FIFA. Para ello, las grandes federaciones deben plantarle cara de una vez; al fin y al cabo, Infantino tiene a las pequeñas en el bolsillo.

    La DFB, con su insípido presidente Bernd Neuendorf en el Consejo de la FIFA, las federaciones inglesa, francesa y española y la UEFA deberían unirse y rebelarse. Al menos la UEFA ya marcó la pauta, al calificar la amnistía para Balogun de «sin precedentes, incomprensible e injustificable». Se ha traspasado una «línea roja».

    Ya es hora de que también se traspase esa línea con Infantino, porque la declaración de Klopp también es válida en lo que respecta a él: «Esto lo pone todo en tela de juicio», incluso al propio presidente de la FIFA.

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    – Indulto como el de Cristiano Ronaldo: la FIFA retira la tarjeta roja a la estrella estadounidense.

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