Jürgen Klopp critica el «bajo nivel táctico» del partido inaugural del Mundial y resalta las debilidades defensivas de México

La crítica de Klopp tuvo gran repercusión en la televisión y otros analistas coincidieron en que el esperado partido inaugural careció de la intensidad propia de un encuentro de alto nivel.

El exinternacional alemán Christoph Kramer lamentó la falta de intensidad: «Esperaba tensión y espacios, pero no se tradujo en una auténtica batalla; parecía más un partido benéfico».

El veterano técnico alemán Christian Streich coincidió y criticó la falta de disciplina táctica y garra de la selección africana: «Me decepcionó Sudáfrica; esperaba más organización y más lucha».