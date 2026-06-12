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Jürgen Klopp critica el «bajo nivel táctico» del partido inaugural del Mundial y resalta las debilidades defensivas de México
El partido inaugural desata críticas
México, anfitrión del torneo, inició su tercera participación como local venciendo a Sudáfrica con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Sin embargo, el partido se vio ensombrecido por la actuación del árbitro Wilton Sampaio, quien mostró tres tarjetas rojas: las de los sudafricanos Yaya Sithole y Themba Zwane, y la del capitán mexicano César Montes por una falta profesional en los últimos minutos.
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Klopp critica duramente el juego táctico
Como comentarista televisivo, Klopp criticó el bajo nivel técnico del partido y la disciplina táctica de ambos equipos tras la última tarjeta roja. «Esta situación resume el partido. ¡Tácticamente, fue un desastre! Once contra nueve y aún así encajan un contraataque porque la defensa estaba muy atrás. Sudáfrica no lo aprovechó».
Los expertos coinciden en su decepción
La crítica de Klopp tuvo gran repercusión en la televisión y otros analistas coincidieron en que el esperado partido inaugural careció de la intensidad propia de un encuentro de alto nivel.
El exinternacional alemán Christoph Kramer lamentó la falta de intensidad: «Esperaba tensión y espacios, pero no se tradujo en una auténtica batalla; parecía más un partido benéfico».
El veterano técnico alemán Christian Streich coincidió y criticó la falta de disciplina táctica y garra de la selección africana: «Me decepcionó Sudáfrica; esperaba más organización y más lucha».
- AFP
Se requieren ajustes defensivos para lo que viene.
Aunque sumó tres puntos, El Tri debe corregir ya sus debilidades tácticas, pues en las próximas jornadas enfrentará ataques más poderosos. La suspensión del capitán Montes complica la defensa y obliga al cuerpo técnico a reajustar la alineación.
Por su parte, la mermada selección sudafricana necesita recuperar pronto su disciplina y organización si quiere optar a la clasificación.