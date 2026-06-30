¿Jürgen Klopp como seleccionador nacional? Al parecer, ya hay un sucesor para Julian Nagelsmann tras la debacle del Mundial

Klopp, que fue comentarista de MagentaTV en el Mundial, se mostró reservado al hablar de su posible candidatura como seleccionador tras la eliminación de Alemania. «Entiendo que, en este contexto, se mencione mi nombre de alguna forma. Pero no es el momento de hablar realmente de ello», afirmó este hombre de 59 años, quien subrayó: «Tengo un trabajo que me encanta hacer».

Tras dejar el Liverpool en 2024, Klopp había dudado de volver a entrenar. Desde 2025 es director de fútbol global de Red Bull y participa en el RB Leipzig; su contrato dura hasta 2029.

Al inicio del Mundial, Klopp acaparó titulares con una broma a su colega Thomas Müller, icono de la DFB y del Bayern. Durante un debate sobre la alineación alemana, al margen del partido inaugural entre México y Sudáfrica (2-0), Klopp le dijo en MagentaTV: «Para sorpresa de todos, Thomas no se anda con rodeos a la hora de dar su opinión… y, por suerte, es Julian Nagelsmann quien alinea al equipo. De momento», bromeó Klopp, aludiendo de forma claramente irónica a la posibilidad de que Thomas Müller se convirtiera en seleccionador nacional. Este respondió riendo: «Kloppo, solo estamos en junio, y tú ya estás en septiembre».

Como Klopp, visto por muchos como el seleccionador ideal, participaba en el intercambio, algunos criticaron que faltaran al respeto a Nagelsmann. Tras la goleada 7-1 a Curazao en el debut mundialista, Klopp bromeó con el técnico de la DFB: «Ya tengo la palabra del año: “todavía”. Me habría dado un puñetazo en la boca, pero ya era tarde y estaba en TV. Se me escapó y no tiene relevancia. Pasado mañana cumplo 59… y sigo siendo un tonto», dijo al final de la entrevista con Nagelsmann.