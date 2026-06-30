Según estas informaciones, en la Federación Alemana de Fútbol (DFB) se está debatiendo seriamente el despido del seleccionador Julian Nagelsmann. Tras la eliminación en dieciseisavos del Mundial ante la modesta Paraguay (4-5 en los penaltis), su apoyo en la presidencia de la DFB disminuye.
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¿Jürgen Klopp como seleccionador nacional? Al parecer, ya hay un sucesor para Julian Nagelsmann tras la debacle del Mundial
El contrato del técnico de 38 años se extiende hasta después de la Eurocopa 2028. Tras la sorpresiva derrota ante Paraguay, Nagelsmann descartó dimitir: «Estoy dispuesto si así se quiere, y si no se quiere, hay que decírmelo», declaró en MagentaTV.
Tras la tercera eliminación consecutiva de Alemania en la fase de grupos del Mundial, la DFB canceló una rueda de prensa prevista antes de dejar Estados Unidos. En su lugar, el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, emitió un comunicado en el que confirmó que la noche anterior se había celebrado una primera reunión exploratoria con Nagelsmann, el director deportivo, Rudi Voller, y el director general, Andreas Rettig.
«Tras un golpe tan duro, no podemos ni queremos limitarnos a retomar la rutina habitual de cara a las tareas que nos esperan», anunció Neuendorf sin detallar las consecuencias. En los próximos días se realizará un análisis exhaustivo del torneo y, después, se decidirá si se mantiene a Nagelsmann o se busca un nuevo seleccionador.
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¿El sucesor de Nagelsmann como seleccionador nacional? Klopp se muestra deliberadamente reservado
Klopp, que fue comentarista de MagentaTV en el Mundial, se mostró reservado al hablar de su posible candidatura como seleccionador tras la eliminación de Alemania. «Entiendo que, en este contexto, se mencione mi nombre de alguna forma. Pero no es el momento de hablar realmente de ello», afirmó este hombre de 59 años, quien subrayó: «Tengo un trabajo que me encanta hacer».
Tras dejar el Liverpool en 2024, Klopp había dudado de volver a entrenar. Desde 2025 es director de fútbol global de Red Bull y participa en el RB Leipzig; su contrato dura hasta 2029.
Al inicio del Mundial, Klopp acaparó titulares con una broma a su colega Thomas Müller, icono de la DFB y del Bayern. Durante un debate sobre la alineación alemana, al margen del partido inaugural entre México y Sudáfrica (2-0), Klopp le dijo en MagentaTV: «Para sorpresa de todos, Thomas no se anda con rodeos a la hora de dar su opinión… y, por suerte, es Julian Nagelsmann quien alinea al equipo. De momento», bromeó Klopp, aludiendo de forma claramente irónica a la posibilidad de que Thomas Müller se convirtiera en seleccionador nacional. Este respondió riendo: «Kloppo, solo estamos en junio, y tú ya estás en septiembre».
Como Klopp, visto por muchos como el seleccionador ideal, participaba en el intercambio, algunos criticaron que faltaran al respeto a Nagelsmann. Tras la goleada 7-1 a Curazao en el debut mundialista, Klopp bromeó con el técnico de la DFB: «Ya tengo la palabra del año: “todavía”. Me habría dado un puñetazo en la boca, pero ya era tarde y estaba en TV. Se me escapó y no tiene relevancia. Pasado mañana cumplo 59… y sigo siendo un tonto», dijo al final de la entrevista con Nagelsmann.
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La selección alemana sufre otro fiasco en el Mundial: Mats Hummels exige medidas
En el pasado, a Klopp se le relacionó varias veces con el puesto de seleccionador nacional. A finales de mayo, su exalumno en el BVB, Marco Reus, declaró a Sports Illustrated Deutschland: «Con Julian Nagelsmann tenemos a un entrenador excelente en ese puesto. No obstante, creo que Kloppo, con su estilo y sus habilidades, sería un magnífico seleccionador nacional. Y estoy convencido de que algún día lo será».
Mats Hummels, que triunfó en el BVB con Klopp, cuestionó a Nagelsmann tras la eliminación ante Paraguay: «Los responsables deben actuar», afirmó el campeón del mundo de 2014, comentarista en MagentaTV.
Nagelsmann asumió el cargo en septiembre de 2023 tras la salida de Hansi Flick. Después de un inicio complicado, con derrotas amistosas ante Turquía y Austria, logró ilusionar de nuevo al país de cara a la Eurocopa 2024.
Bajo su mando, Alemania llegó a cuartos de final en la última Eurocopa, donde quedó eliminada ante la futura campeona, España. Tras la Euro, la mejora se estancó: en 2025 perdió la Final Four de la Liga de Naciones en casa y cayó en Eslovaquia en el debut clasificatorio.
Aun así, el equipo de Nagelsmann logró el pase directo al Mundial de EE. UU., México y Canadá. Pero Alemania quedó lejos de su objetivo: pelear por el título. Ante un Paraguay ordenado pero limitado, el equipo teutón mostró poca claridad y acabó eliminado en los penaltis. «Me faltan las palabras. Mi segundo Mundial, dos veces jodido. Solo puedo pedir perdón. Todos estamos decepcionados, nos habíamos propuesto grandes objetivos», afirmó un desanimado Kai Havertz.
Con o sin Nagelsmann, Alemania volverá a la acción a finales de septiembre en la Liga de Naciones: visitará a Países Bajos y luego recibirá a Grecia en Augsburgo. Serbia completará el Grupo 2 de la Liga A.