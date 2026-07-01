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Jürgen Klopp aportará «un nuevo optimismo» a Alemania, pues Bastian Schweinsteiger confía en que el exentrenador del Liverpool sustituirá a Julian Nagelsmann tras la eliminación en el Mundial
Schweinsteiger espera el nombramiento de Klopp
Tras la sorpresiva eliminación de Alemania en dieciseisavos, el campeón Schweinsteiger afirmó que un cambio de mando es inminente. Como comentarista de la ARD, el excentrocampista indicó que se allana el camino para que Klopp asuma la selección. «Creo que sucederá», dijo al ser preguntado sobre la posible sustitución de Nagelsmann. «Por supuesto, aún no hay nada seguro. Pero tengo la sensación de que probablemente sucederá así».
La exestrella del Bayern destacó la autoridad que el exentrenador del Liverpool aportaría a una federación en crisis. «Si Jürgen Klopp fuera seleccionador, traería esa base de poder», añadió. «La DFB ya está en emergencia, y creo que así será».
Estas peticiones llegan tras la peor actuación de la selección alemana, eliminada de forma prematura y sorprendente en el Mundial 2026. Alemania, que llegaba con grandes expectativas, cayó ante Paraguay —31 puestos por debajo en el ranking— y luego perdió 4-3 en penaltis por primera vez en su historia mundialista.
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¿El fin de la era Nagelsmann?
Aunque Nagelsmann tiene contrato hasta 2028, su futuro se examina bajo lupa en la DFB. Schweinsteiger cree que, aun sin Klopp de inmediato, la federación debe considerar un cambio de entrenador para renovar la selección de cara a la Euro 2028.
«Tras una eliminación como esta, siempre hay que hablar del entrenador», afirmó Schweinsteiger. «Creo que Jürgen Klopp es un gran entrenador y que puede infundir un nuevo optimismo. Creo que eso sería muy importante de cara a la Eurocopa».
Los líderes de la DFB —el presidente Bernd Neuendorf, el vicepresidente Hans-Joachim Watzke y el director deportivo Rudi Völler— se reunirán en los próximos días para analizar el fracaso en el torneo. Para muchos, la derrota ante Paraguay fue la gota que colmó el vaso de un ciclo donde Alemania lleva más de una década sin alcanzar sus estándares históricos. Ante la presión por renovar el cuerpo técnico, Klopp aparece como principal candidato. Según algunos medios, el exentrenador del Liverpool ve dirigir en un Mundial como una de sus últimas ambiciones, con la mira en 2030. Pero la Euro 2028 en Reino Unido e Irlanda también le resulta atractiva, tras sus años en Inglaterra.
Alemania se enfrenta a una crisis de identidad
Schweinsteiger criticó el «ADN» del fútbol alemán: «Mis excompañeros dicen que lo hemos perdido. Hace años solo buscábamos soluciones futbolísticas y descuidamos nuestras virtudes, por las que se nos respetaba».
Añadió que la actual selección carece de la presencia física necesaria para competir con las selecciones emergentes. «Ahora ya no tenemos las soluciones futbolísticas en los partidos, y en cuanto a robustez e intensidad, ya no podemos seguir el ritmo. México, por ejemplo, tiene más de eso que nosotros. Hemos cometido grandes errores en el pasado y ahora nos hemos quedado eliminados prematuramente tres veces en un Mundial; eso ya no es una coincidencia».
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Klopp se lo toma con calma ante los rumores
A pesar de los crecientes rumores sobre su posible nombramiento, Klopp ha sido prudente en sus declaraciones como comentarista del torneo. El técnico de 59 años, recién nombrado director de fútbol global de Red Bull, no ha cerrado la puerta, pero ha evitado menospreciar al seleccionador actual. «Todavía no he pensado en eso», declaró sobre los rumores. «Entiendo que, al hablar del puesto de seleccionador, mi nombre surja. Pero no es el momento de hacerlo. No hay nada que decir».