«Se ha esforzado mucho para alcanzar el éxito», afirmó Klopp, y añadió: «Me gusta su forma de jugar». El director de fútbol internacional de Red Bull se refería a la trayectoria poco convencional de Undav, quien nunca pasó por una cantera y debutó como profesional con el SV Meppen.

Tras pasar por el Union Saint-Gilloise y el Brighton & Hove Albion, fichó por el VfB en 2024. Con 29 años, irrumpió en escena durante una cesión de un año y se convirtió en el fichaje más caro de la historia del club. Esta temporada lidera la clasificación de delanteros alemanes con 37 participaciones en goles (24 goles y 13 asistencias). Sin embargo, no se le ha concedido un puesto de titular para el Mundial.

En su lugar, Nagelsmann lo mantiene como suplente. La victoria por 2-1 ante Ghana en marzo desencadenó un debate nacional sobre el trato que el seleccionador le da. A pesar de que el ariete del VfB marcó el gol del triunfo en los últimos minutos, el técnico de 38 años lo criticó en público.