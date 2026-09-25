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Jürgen Klopp admite que Alemania «puede jugar mejor» después de que Cody Gakpo negara al nuevo seleccionador una victoria en su debut ante Países Bajos
Drama final en el Johan Cruyff Arena
El amanecer de la era Klopp llegó con toda la intensidad esperada de un duelo entre estos dos históricos rivales europeos, pero acabó en reparto de puntos. Alemania parecía encaminarse hacia una victoria de prestigio en suelo neerlandés después de que Felix Nmecha le diera ventaja en la primera parte. Sin embargo, las esperanzas de Klopp de comenzar de forma perfecta se esfumaron en el minuto 92, cuando Cody Gakpo, del Liverpool, vio puerta y aseguró un final dramático al choque de la UEFA Nations League. El resultado deja a ambos equipos persiguiendo a Grecia en lo más alto del Grupo A2, después de la victoria de los griegos sobre Serbia.
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El veredicto de Klopp sobre Alemania
La valoración del seleccionador se centró en gran medida en el equilibrio entre trabajo y creatividad. Tiene claro que, aunque estaban presentes las bases del esfuerzo y la pasión, la ejecución técnica necesita pulirse a medida que los jugadores se adaptan a sus exigencias tácticas específicas. Alemania mostró destellos del estilo de presión alta sinónimo de los mejores equipos de Klopp, pero también tuvo problemas para conservar la posesión bajo presión en la segunda parte.
«Hay una larga lista de cosas que salieron bien», dijo Klopp a RTL. «Estuve muy, muy, muy satisfecho con muchas de las actuaciones individuales. En general, estuve muy contento con la pasión que mostramos. Podemos jugar mejor y jugar más al fútbol, eso seguro. Nos generamos trabajo a nosotros mismos, lo que significó que tuviéramos que correr y esforzarnos; fue exigente para ambos equipos. Me habría encantado ganar, pero estoy bastante satisfecho con el punto».
Los problemas de lesiones dificultan los planes tácticos
El debut de Klopp estuvo lejos de ser sencillo, ya que tuvo que lidiar con importantes problemas de personal incluso antes de que comenzara el partido. La concentración alemana sufrió un duro golpe durante el calentamiento, cuando Jamal Musiala se vio obligado a caerse del once inicial por una molestia muscular. Las cosas fueron de mal en peor apenas media hora después del inicio del encuentro, cuando el delantero del Arsenal Kai Havertz tuvo que retirarse tras una dura entrada.
«Ambos se están sometiendo ahora mismo a una resonancia magnética. Espero que tengamos el diagnóstico esta noche. Pero, por supuesto, esto no es bueno. Espero que no sea nada serio. Probablemente no podremos contar con los chicos. Pero ojalá vuelvan a jugar relativamente pronto», explicó Klopp.
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Mirando al reto griego
Aunque el empate sabe a dos puntos perdidos por el momento en que llegó el gol del empate de Gakpo, Alemania ocupa una posición respetable mientras continúa su campaña en la Liga de Naciones. Ahora el foco se desplaza de inmediato al duelo del domingo contra Grecia, donde Klopp buscará sus tres primeros puntos en la escena internacional. El corto margen de tiempo pondrá a prueba la capacidad de recuperación de una plantilla que Klopp describió como sometida a un esfuerzo «exigente» en Ámsterdam, pero también ofrece una oportunidad inmediata para pulir los aspectos que señaló.
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