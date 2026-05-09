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«Juego por instinto»: Jeremy Doku niega que su estilo haya cambiado y atribuye su mejoría al gol ante el Brentford
Doku atribuye su golazo a su instinto
Doku lideró la victoria del Manchester City en el Etihad con una brillante jugada individual, antes de que Erling Haaland y Omar Marmoush sentenciaran el partido. Tras el encuentro, el extremo recordó cómo rompió el empate ante la obstinada defensa del Brentford que había frustrado a los locales durante una hora.
«Se parece al gol ante el Everton: queríamos un córner en corto, me desmarqué, recibí entre los centrales, entré al área, vi espacio y disparé sin pensarlo. Me alegra que entrara», declaró Doku al programa Match of the Day de la BBC.
- AFP
La estrella belga niega haber cambiado de estilo
Aunque en las últimas semanas ha mostrado mayor efectividad en el último tercio del campo —incluido el gol del empate ante el Everton el lunes—, Doku rechazó la idea de que haya cambiado su estilo de juego. El exjugador del Rennes asegura que simplemente su juego natural ahora se traduce en goles con más frecuencia.
«Soy un jugador instintivo. Hoy me está funcionando: he marcado algunos goles, siempre he jugado con instinto, pero ahora los goles llegan. No he cambiado como jugador», explicó Doku. «Tras la primera ocasión, el lateral derecho intentó cerrarme el pie derecho, así que abrimos más por la banda y usé mi velocidad. En el gol vi espacio, entré y disparé».
El espíritu de equipo y el «factor Marmoush»
Más allá de su éxito personal, Doku destacó el trabajo en equipo y elogió a su compañero Omar Marmoush tras su gol.
«Tras el primer gol tuvimos más espacios y llegó el segundo. Nos sentimos aliviados y felices, y sabemos que necesitamos goles. Me alegro por Omar, ha trabajado mucho y esto es fruto de su esfuerzo», señaló el belga.
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¿Y ahora qué?
Tras la victoria de esta noche, el City se sitúa a solo dos puntos del líder, el Arsenal, con tres jornadas por disputarse.
El City aún recibe al Crystal Palace, visita al Bournemouth y cierra en casa ante el Aston Villa. El Arsenal, por su parte, visita al West Ham, recibe al Burnley y finaliza en el campo del Crystal Palace.