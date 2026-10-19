¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
imago-sport-1084759707.jpgSOPA Images
Alvino Hanafi
Traducido por

«¡Juega con los 125 que pagaron por él!»: Jose Mourinho da su tajante veredicto sobre Yan Diomande

Real Madrid
Y. Diomande
J. Mourinho
Real Madrid vs Sevilla
Sevilla
Primera División

El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, hizo una valoración sincera de Yan Diomande después de que el joven diera una asistencia y marcara un gol en una jugada individual ante el Sevilla. Mourinho reconoció la presión que soporta el extremo y comparó su evolución con la de Vinicius Junior.

  • Diomande brilla con una asistencia y un gol de jugada individual ante el Sevilla

    El extremo adolescente Yan Diomande firmó una actuación memorable en la victoria del Real Madrid por 4-1 ante el Sevilla. Dio la asistencia a Arda Guler para el primer gol y sentenció el triunfo con un brillante gol individual. El joven arrancó con potencia desde la banda y remató con la derecha para enviar el balón a la red.

    Su actuación puso de relieve su explosiva velocidad y su talento en bruto en las transiciones.

    Sin embargo, el entrenador Jose Mourinho aprovechó la rueda de prensa posterior al partido para señalar cuánto le queda aún por mejorar al joven atacante.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLAAFP

    Mourinho habla de la presión que supone su precio de fichaje para un joven extremo

    Mourinho destacó las enormes expectativas depositadas en Diomande por su sonado traspaso al Santiago Bernabéu. «Tiene mucho que mejorar y un gran margen de mejora. Es joven, ingenuo y todavía está por pulir», señaló Mourinho.

    «En el Real Madrid, el nivel de exigencia es muy alto».

    «En lugar de jugar con el número 25 a la espalda, juega con los 125 que pagaron por él», explicó el entrenador portugués.

  • El entrenador compara la trayectoria de Diomande con la de Vinicius Junior

    Al señalar aspectos tácticos en los que puede mejorar, Mourinho expresó su plena confianza en que Diomande perfeccionará su toma de decisiones en el último tercio del campo. «Está creciendo y necesita mejorar su definición», señaló Mourinho.

    «A menudo llega a zonas de peligro y le cuesta mantener la calma en el último momento, dar mejores asistencias y levantar la cabeza para ver a sus compañeros».

    «Lo conseguirá», aseguró Mourinho. «Recuerdo muy bien cuando Vini Jr. llegó al Madrid y, dos o tres años después, ya era un jugador de primer nivel».

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • imago-sport-1084759706.jpgSOPA Images

    Diomande gana confianza de cara a un calendario apretado

    Pese a que su entrenador lo ha calificado de «producto inacabado», la capacidad de Diomande para decidir partidos aporta al Real Madrid una extraordinaria profundidad ofensiva.

    La cuidadosa gestión de Mourinho busca proteger al joven extremo y, al mismo tiempo, exigirle que esté a la altura de los estándares de la élite.

    Diomande tratará de aprovechar su buen momento mientras los blancos se preparan para sus próximos retos europeos y nacionales.

Próximos partidos
RMA

RMA

Liga de Campeones

21 oct 2026

RBL

RBL

SEV

SEV

Primera División

26 oct 2026

OSA

OSA