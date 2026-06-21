«Jude tiene 12 o lo que sea»: un compañero de la selección inglesa bromea sobre la edad de Bellingham y explica por qué la estrella del Real Madrid ya es un «líder» junto al capitán Harry Kane

Inglaterra comenzó su andadura en el Mundial 2026 con una impresionante victoria por 4-2 sobre Croacia, gracias a los goles de sus dos figuras más influyentes. En rueda de prensa en Kansas City, Burn destacó lo crucial que es para la selección contar con jugadores de la talla de Kane y Bellingham rindiendo al máximo en el escenario mundial.

«Ambos son líderes y juegan en clubes de primer nivel, en el mejor momento de sus carreras», declaró el imponente defensa del Newcastle. «Sé que Jude tiene 12 años o lo que sea, ¡pero sigue ahí! Aún le queda camino, pero ya es clave para nosotros. Cualquier equipo con jugadores de talla mundial necesita mantenerlos en forma y marcando goles, y un poco de suerte para superar las últimas fases del torneo».