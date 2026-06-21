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«Jude tiene 12 o lo que sea»: un compañero de la selección inglesa bromea sobre la edad de Bellingham y explica por qué la estrella del Real Madrid ya es un «líder» junto al capitán Harry Kane
El liderazgo de la élite
Inglaterra comenzó su andadura en el Mundial 2026 con una impresionante victoria por 4-2 sobre Croacia, gracias a los goles de sus dos figuras más influyentes. En rueda de prensa en Kansas City, Burn destacó lo crucial que es para la selección contar con jugadores de la talla de Kane y Bellingham rindiendo al máximo en el escenario mundial.
«Ambos son líderes y juegan en clubes de primer nivel, en el mejor momento de sus carreras», declaró el imponente defensa del Newcastle. «Sé que Jude tiene 12 años o lo que sea, ¡pero sigue ahí! Aún le queda camino, pero ya es clave para nosotros. Cualquier equipo con jugadores de talla mundial necesita mantenerlos en forma y marcando goles, y un poco de suerte para superar las últimas fases del torneo».
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Marcar la pauta en el campo
La actuación de Bellingham en el primer partido fue una lección de juego moderno en el centro del campo, con elegancia técnica y una ética de trabajo feroz. Burn destacó que este jugador de 22 años inspira a sus compañeros con sus acciones desde los primeros minutos, exigiendo que todos den lo mejor de sí para igualar su intensidad.
«Para que Harry marcara los goles que marcó, y Jude también, me pareció que estaba por todo el campo», añadió Burn. «Creo que Jude es uno de esos jugadores en los que se nota cuándo está en racha. A veces es él quien marca la pauta. Si se lanza a por una entrada a los tres minutos de empezar, eso te da mucha energía. Es como: “Vaya, Jude está en racha hoy, tengo que subir un poco mi nivel”. Tiene ese don. Así que, al verle empezar bien el torneo, me alegré mucho por él».
Respuesta a las críticas
A pesar de ser uno de los mejores del mundo, Bellingham ha estado bajo escrutinio durante la preparación del torneo. El exjugador del Borussia Dortmund ha sido objeto de debate por su papel en la selección, pero su gol decisivo ante Croacia recordó su valor en el sistema de Thomas Tuchel.
El propio centrocampista admitió con frescura la presión externa. «Sé que forma parte de ser futbolista; no le guardo rencor a nadie que hable mal de mí porque, a veces, me lo merezco», afirmó. «Hoy creo que ha estado bien intentar demostrarle a la gente quién soy y recordárselo». Insistió en que su atención sigue centrada por completo en ayudar a su país a triunfar, en lugar de preocuparse por el «ruido» que rodea a un jugador de alto nivel del Real Madrid.
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Un ambiente especial de Mundial
Más allá de la táctica, Burn destacó el vínculo emocional que se forja con los aficionados que acompañan al equipo. Tras el pitido final del partido inaugural, jugadores y seguidores cantaron «Wonderwall» de Oasis, un momento que, según el defensa, ha creado el ambiente ideal para el resto de la competición en Norteamérica.
«Fue un momento increíble, muy especial», recordó Burn. «Si se repite en cada partido, será increíble. Para mí fue muy especial, con toda mi familia allí. Ha marcado la pauta y ojalá sigamos adelante». Inglaterra buscará mantener su racha y asegurar el pase a las eliminatorias ante Ghana el 23 de junio.