¡Jude es un auténtico caballero! La exjugadora del Real Madrid Caroline Weir desvela el emotivo mensaje de despedida de Bellingham

El impacto de Bellingham en el Real Madrid va más allá de sus goles: el centrocampista inglés mostró su clase al despedirse de Weir. Cuando la jugadora de 30 años se preparaba para fichar por el Lyon, Bellingham le envió una camiseta firmada y una nota: «Para Caroline. Ha sido un placer conocerte. ¡Te deseo lo mejor en tu nueva etapa, con mucho cariño y admiración!».

Weir, agradecida, declaró: «Hemos hablado varias veces; siempre nos hemos llevado bien. El mensaje —más allá de la camiseta firmada— muestra su elegancia. Es un tipo estupendo y un detalle precioso», según The Guardian.

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