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¡Jude contra Jobe Bellingham! Inglaterra sería «muy afortunada» de tener una rivalidad entre hermanos mientras la estrella del Borussia Dortmund presiona para unirse a su hermano mayor «galáctico» en la selección inglesa
Los Charlton y los Neville, entre los hermanos de Inglaterra
Jude, como ‘galáctico’ en el Real Madrid, ha sido incluido en la última concentración de Inglaterra para la UEFA Nations League. Su cotización volvió a dispararse este verano después de marcar siete goles en el Mundial de 2026, en una competición en la que alcanzó las semifinales y terminó en tercera posición.
Se había hablado de que el polivalente jugador de 23 años pudiera estar acompañado en la selección inglesa por su hermano menor Jobe. Después de pasar por una exigente primera temporada en el Borussia Dortmund, siguiendo allí los pasos de Jude, el centrocampista de 20 años ha logrado reconducir su situación.
Tuchel y compañía siguen de cerca su progresión, pero están satisfechos con que siga por ahora en la sub-21. Eso significa que el vínculo familiar, similar al que en su día disfrutaron Bobby y Jack Charlton y los hermanos Neville, Gary y Phil, tendrá que esperar.
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¿Podría Jobe unirse a Jude en la selección absoluta de Inglaterra?
Sobre la posibilidad de que dos Bellingham unan fuerzas, el exdelantero de Inglaterra Zamora, que hablaba en asociación con BetWright apuestas de la Premier League, dijo a GOAL: «¡Madre mía, ahí hay otras botas que tienes que llenar para competir con tu hermano!
«Para ser sincero, tenemos la suerte de contar con muchos buenos centrocampistas. Así que, si puede entrar y competir con su hermano, somos un país muy afortunado. Pero Jude es extremadamente especial. Es único en una generación. Así que, si Jobe puede acercarse a él, somos muy, muy afortunados. Pero creo que Jude es simplemente un poco demasiado bueno».
Bellingham Jr quiere brillar con el Borussia Dortmund
Jobe ha estado haciendo todo lo posible por salir de la sombra proyectada por su hermano mayor, Jude. Dijo, tras tomar la decisión de dejar el Sunderland y poner rumbo a Dortmund: «No creo que mi camino haya sido en absoluto el mismo que el de Jude.
«Pero, si el camino adecuado pasaba por fichar por el Borussia Dortmund, como han hecho tantos grandes jóvenes talentos, no solo yo y mi hermano, entonces, ¿por qué no iba a hacerlo? Sería un gran error fichar por otro club solo porque Jude ha jugado aquí y no salió bien».
Ambos Bellingham son producto del sistema de cantera del Birmingham. Se esperaba mucho de ellos desde muy jóvenes, y ahora los dos cuentan con el tipo de experiencia que les permite rendir al máximo.
Jobe dijo a los periodistas de cara a la campaña 2026-27: «He jugado muchos partidos en mi carrera y ya no soy un niño. Hay muchos jugadores que son más jóvenes que yo, y siento que tengo experiencia.
«Creo que la experiencia consiste en asimilar lo que aprendes, no solo en jugar los partidos. He tenido muchísimas experiencias de las que aprender en mi carrera hasta ahora, y siento que puedo dar un paso al frente, mejorar y hacer aún más con la experiencia que tengo».
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Jobe, centrado en la candidatura al Europeo sub-21 con Inglaterra
Esas cualidades deberían formar parte de la candidatura de Inglaterra para asegurarse una tercera corona consecutiva en el Campeonato de Europa sub-21, con ese torneo de vuelta en el calendario durante el verano de 2027.
Jobe esperará brillar allí, mientras sigue llamando a la puerta de la absoluta. Hay varios jugadores contrastados de la Premier League por delante de los que tendrá que situarse para unirse a Jude en los planes de Tuchel.
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