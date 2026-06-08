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World Cup selection debates GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Jude Bellingham vs. Morgan Rogers, el ‘9’ de Brasil y el debate clave para el Mundial 2026

Analysis
World Cup
Inglaterra
J. Bellingham
M. Rogers
Brazil
Endrick
I. Thiago
M. Cunha
Francia
R. Cherki
España
D. Raya
U. Simon
J. Garcia
Argentina
L. Martinez
J. Alvarez
Alemania
K. Havertz
D. Undav
N. Woltemade
FEATURES

A pocos días del Mundial, la fiebre crece. 48 selecciones llegan a Estados Unidos, México y Canadá para el mayor torneo de la FIFA. Los técnicos afinan sus planes para la primera jornada, pero aún deben tomar decisiones clave.

Algunos favoritos del torneo tienen plantillas tan profundas en ciertas posiciones que cuesta elegir titulares y suplentes.

Los aficionados, impacientes, debaten y rezan para que su equipo llegue a la final del 19 de julio en Nueva Jersey.

A medida que se acerca el inicio del 11 de junio, ¿cuáles son los mayores dilemas a la hora de elegir la alineación? ¿Y qué debates dominan en los países con más expectativas? GOAL repasa seis casos clave.

  • Jude Bellingham England 2026Getty Images

    Inglaterra: Bellingham contra Rogers

    Thomas Tuchel aún debe definir la alineación de Inglaterra para enfrentar a Croacia en el debut del Grupo L. La decisión más llamativa es quién actuará como centrocampista ofensivo detrás de Harry Kane: Jude Bellingham o Morgan Rogers.

    Bellingham, de 22 años, es junto a Kane la cara más conocida de Inglaterra, pero tras una temporada irregular en el Real Madrid y con rumores sobre su relación con Tuchel, podría empezar en el banquillo.

    En su lugar, Tuchel podría alinear a Rogers junto a Declan Rice y Elliot Anderson. La estrella del Aston Villa viene de una magnífica campaña en la que marcó 14 goles —muchos de ellos espectaculares, desde larga distancia— y dio 11 asistencias para los ganadores de la Europa League.

    Rogers brilló en la fase de clasificación mientras Bellingham se recuperaba de una operación de hombro. En los dos partidos de la temporada en los que ambos han estado disponibles, cada uno ha sido titular una vez.

    En el amistoso ante Nueva Zelanda, Bellingham brilló más, pues Tuchel dio a todos 45 minutos para afinar su forma. El duelo del miércoles contra Costa Rica podría aclarar sus planes.

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  • David Raya Spain 2026Getty Images

    España: ¿Quién será el portero titular?

    Para Luis de la Fuente, el portero titular de España en el Mundial parece decidido. Entre los seguidores de La Roja apenas hay debate. Pero los aficionados de la Premier League quizá se pregunten por qué David Raya no es el número uno, pese a sus tres Premier League Golden Gloves consecutivos.

    Unai Simón es el titular desde la Euro 2020 y, pese a los tres Guantes de Oro consecutivos de Raya con el Arsenal, se espera que siga bajo palos en la Copa América.

    Raya dejó su portería a cero en 28 de 51 partidos con los Gunners la temporada pasada y fue considerado el mejor portero de Europa. Sin embargo, con la selección solo ha sido titular en un amistoso contra Egipto desde noviembre de 2024, así que probablemente será suplente de Simón ante Cabo Verde.

    «Sería injusto no valorar la calidad, la clase, la trayectoria y la experiencia profesional de Unai Simón», declaró De la Fuente en marzo al ser preguntado por sus porteros. «Sería absurdo que tuviera que venir aquí a reafirmarlo, solo porque se trata de Unai Simón. Cuando un portero está a este nivel, hay que respetar su prestigio y su trayectoria».

    Los hinchas del Barcelona deseaban que Joan García, tras su buena temporada de debut, tuviera una oportunidad, pero su irregular actuación en el empate contra Irak ha disipado esa posibilidad.

  • Endrick Igor Thiago Brazil 2026Getty Images

    Brasil: La batalla por el puesto de delantero

    Ser delantero titular de Brasil en el Mundial es uno de los puestos más presionados del mundo. A menos de una semana del debut contra Marruecos, Carlo Ancelotti aún no ha confirmado al elegido, sobre todo tras dejar fuera al supuesto titular, João Pedro, del Chelsea.

    Matheus Cunha, con la camiseta 9, partió de titular frente a Panamá y suena como favorito. Aun así, solo ha marcado un gol en 13 partidos con la Canarinha, y su polivalencia para jugar en banda o de mediapunta hace que algunos duden de él.

    Igor Thiago, autor de 22 goles la pasada Premier (solo superado por Haaland), encaja mejor en ese rol. Ha marcado dos tantos en sus primeros cuatro partidos con Brasil, aunque aún debe pulir su juego.

    El tercer candidato es Endrick, quien hace dos años parecía destinado a ser el ‘9’ titular. Sin embargo, su falta de minutos en el Real Madrid lo marginó de la selección y, de no ser por su cesión revitalizante al Lyon en la segunda mitad de la temporada 2025-26 y las lesiones de otros delanteros, podría no haber regresado a los planes de Ancelotti.

    Aun así, ha vuelto con fuerza: en 13 minutos contra Croacia en abril provocó un penalti y dio una asistencia, y el sábado marcó su primer gol internacional en casi dos años ante Egipto. ¿Bastará para ser titular? El sábado lo sabremos.

  • Lautaro Martinez Argentina 2026Getty Images

    Argentina: ¿Álvarez o Lautaro... o los dos?

    Argentina, vigente campeona del mundo, llega al Mundial con casi el mismo equipo que ganó en Catar, incluido un Lionel Messi que quizá dispute su último torneo. La delantera, sin Ángel Di María, es la línea con más cambios.

    Con Di María a la izquierda y Messi a la derecha, Julián Álvarez se consolidó como delantero titular. Sin embargo, el buen momento de Lautaro Martínez podría ahora desplazarlo, aunque no necesariamente del once.

    Lautaro fue el máximo goleador de la Copa América 2024 pese a ser titular solo en dos encuentros y suma 15 tantos en sus últimas 20 convocatorias, además de mantener su eficacia con el Inter.

    Álvarez, en cambio, suma solo siete goles en sus últimos 20 partidos con la Albiceleste y, aunque brilló en la Champions con el Atlético, apenas marcó dos en La Liga desde octubre.

    Lionel Scaloni quiere a ambos en el campo, así que la solución sería colocar a Álvarez en la izquierda, con Lautaro en el centro y Messi en la derecha. Argentina usó ese sistema a ratos en la eliminatoria, pero no lo prueba desde el 1-0 a Perú en noviembre de 2024.

    Además, usar tres delanteros podría exponer al equipo atrás y reducir los minutos de Nico Paz, pese a ser el mejor mediocampista de la Serie A la pasada temporada.

  • Rayan Cherki France 2026Getty Images

    Francia: ¿Cuál es el papel de Cherki?

    Rayan Cherki mostró gran confianza. Tras la sorpresiva derrota de Francia ante Costa de Marfil en el primer amistoso de preparación, el mediapunta del Manchester City declaró: «No vamos al Mundial como favoritos, sino para arrollar a todos».

    Tras marcar y ser ovacionado en Nantes, sus palabras generaron revuelo y obligaron a Didier Deschamps a aclarar que Francia no viaja con arrogancia.

    No es la primera vez que Cherki complica a Deschamps: el técnico, presionado por incluir a una de las mayores promesas del fútbol, ya tiene un ataque repleto de estrellas. Aun así, tras su actuación del jueves, todo indica que el joven deberá empezar el Mundial en el banquillo.

    Deschamps, en su último torneo, apostaría por la agresividad: Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé como delanteros, con Michael Olise y Désiré Doué en las bandas. No hay sitio para Cherki ni siquiera en el medio, pues el técnico busca solidez detrás del cuarteto ofensivo. Y eso, dada su calidad, puede no gustar en Francia.

  • Kai Havertz Germany 2026Getty Images

    Alemania: Las opciones de Nagelsmann para el puesto de delantero centro

    La falta de un delantero fiable lastra a Alemania desde hace más de cinco años. Julian Nagelsmann, presionado, debe elegir con acierto para que la “Die Mannschaft” evite una tercera eliminación consecutiva en la fase de grupos del Mundial.

    Aun así, cuenta con varias opciones. Kai Havertz, ahora en el Arsenal, es el favorito: marcó y asistió ante Estados Unidos el sábado y también anotó frente a Ghana en marzo, aunque entonces jugó en la banda derecha mientras Alemania probaba variantes ofensivas.

    En aquel encuentro la titularidad recayó en Nick Woltemade, quien a principios de año parecía el favorito tras anotar cuatro goles en seis partidos de clasificación. No obstante, su discreta segunda parte de temporada en el Newcastle, donde actuó principalmente en el centro del campo, le aleja del once y le sitúa como opción de banquillo.

    Pero su principal rival no es Woltemade, sino Deniz Undav. Muchos aficionados piden su titularidad tras marcar 25 goles y dar 14 asistencias con el Stuttgart esta temporada.

    Undav suma seis goles en nueve partidos con Alemania, incluidos dos contra Finlandia en mayo, y llega en el mejor momento de los tres. Aun así, falta ver si su estado de forma bastará para desplazar a Havertz y su experiencia en grandes citas.