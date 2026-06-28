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England Panama W+LsGetty/GOAL
Thomas Hindle

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Jude Bellingham sostiene a Inglaterra, pero sus compañeros deben reaccionar ya para cumplir el sueño mundialista. Mientras, el equipo de Thomas Tuchel sigue en apuros y los problemas de lesiones en el lateral derecho persisten

Winners & losers
Inglaterra
J. Bellingham
H. Kane
World Cup
FEATURES
Panamá vs Inglaterra
Analysis

En East Rutherford, Nueva Jersey, «Hey Jude» sonó con fuerza tras el pitido final. Los ingleses ya habían abandonado el campo tras ganar 2-0 a Panamá y asegurar el primer puesto del Grupo L. Pero Jude Bellingham seguía en la cancha, corriendo hacia el otro extremo para atender a la prensa, mientras los hinchas coreaban su nombre.

Inglaterra, primera de su grupo, sufrió en este torneo. Gran parte del mérito es de Bellingham, creativo e inspirador para los Tres Leones. Marcó el 3-2 ante Croacia y hoy volvió a liderar desde la delantera.

Marcó un gol y dio una asistencia en una actuación decisiva que permitió a Inglaterra evitar el lado «difícil» del cuadro y seguir su camino hacia la final del 19 de julio.

El equipo de Thomas Tuchel no se lo puso fácil. La primera parte fue un calco del fútbol aburrido que había marcado su 0-0 con Ghana: Inglaterra intentó, sin éxito, jugar por el centro ante Panamá. Cuando logró llevar el balón a las bandas, sus centros faltaron precisión.

«Como entrenador, sé lo que hace falta para ganar estos partidos. No es ningún problema que sean reñidos, que se presenten difíciles. Nos ayudará en el próximo partido», declaró Tuchel tras el encuentro.

Un córner lanzado por Bukayo Saka despertó a Inglaterra: Bellingham, con un esfuerzo sublime, estiró la pierna y voleó al ángulo inferior.

A partir de ahí, Inglaterra jugó con más libertad y Bellingham participó en el 2-0 cinco minutos después: se adelantó a Kane para recibir un pase de O’Reilly, regateó a su marcador y centró al área, donde Kane cabeceó a gol.

«Un impacto enorme [por parte de Bellingham y Kane]. Eso es lo que necesitamos, lo que queremos... por eso las expectativas son altas», dijo Tuchel sobre sus goleadores.

Tuchel, además, perdió por lesión a Jarell Quansah, lo que complica el lateral derecho para los dieciseisavos del miércoles ante la República Democrática del Congo en Atlanta.

Mientras Bellingham mantenga este nivel, puede ocultar las carencias. Pero si Inglaterra quiere ganar el Mundial, otros deberán asumir el protagonismo y llevar a los Tres Leones hasta el título.

En GOAL analizamos los ganadores y perdedores del partido en Nueva Jersey.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Jude Bellingham

    Cuesta creer que se dudara de la titularidad de Bellingham con Inglaterra este verano, dada su calidad y liderazgo en la fase de grupos.

    Ante Panamá, jugó más retrasado para dar descanso a Declan Rice y, desde el primer minuto, presionó, regateó y dirigió a sus compañeros.

    Ni su gol ni su asistencia fueron sencillos, pero Bellingham los hizo parecer fáciles. «Esa es precisamente la calidad de Jude Bellingham», admitió el seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, tras el pitido final.

    A los 71 minutos, Bellingham ya había hecho todo: lideró en duelos ganados, entradas, faltas provocadas, ocasiones creadas, regates y, claro, goles. Solo Kane y Wayne Rooney han marcado más en torneos con Inglaterra en el siglo XXI. ¿Qué más puede pedir Tuchel?

    «Está en un momento ideal tras su lesión. Está feliz de volver a jugar, se siente libre... Necesita jugar con esta intensidad, le encanta jugar en este tipo de escenarios», afirmó el seleccionador.

    Bellingham cumplirá 23 años el lunes, antes de que arranquen las eliminatorias. Impresiona que alguien tan joven resulte ya tan decisivo.

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  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Morgan Rogers

    Los días previos al torneo se debatió si Tuchel alinearía a Morgan Rogers o a Bellingham; finalmente, el sábado los puso a los dos.

    Ya habían sido titulares juntos en dos ocasiones con la selección inglesa; ambos partidos se ganaron, pero ninguno marcó ni asistió, lo que sugería poca compatibilidad.

    Sin embargo, mientras Bellingham brilló, Rogers, estrella del Aston Villa, apenas se notó: tocó el balón esporádicamente y no aportó en ataque. Dos ocasiones creadas y cero disparos no inspiran confianza.

    «Pueden jugar juntos. Son una amenaza para cualquier rival», afirmó Tuchel tras el partido. Con Rice de vuelta, Rogers probablemente regresará al banquillo en la fase eliminatoria y deberá aportar más desde allí.

  • FBL-WC-2026-MATCH67-PAN-ENGAFP

    GANADOR: Harry Kane

    Durante largos tramos del partido, Kane estuvo desaparecido. Sin el balón, su libertad para moverse le llevó incluso a defender en su área, lejos de ser el referente en ataque.

    Con el Bayern domina el juego; con Inglaterra aparece por rachas. Si recibe en zona de peligro, marca: así lo hizo Bellingham con su centro y Kane lo aprovechó con un cabezazo desde el área pequeña.

    Con ese tanto, el capitán se convirtió en el máximo goleador de Inglaterra en Mundiales, con 11 dianas, superando las 10 de Gary Lineker.

    «Todos estamos muy contentos porque es un compañero fantástico», dijo Tuchel sobre su capitán. «Ni siquiera soy consciente de todos estos récords... Es fantástico que tenga la oportunidad de batirlo en un Mundial. Está en un estado de ánimo increíble y físicamente también. Está listo para llegar hasta el final».

    Una jornada discreta de Kylian Mbappé y Erling Haaland le permitió recortar distancias en la lucha por la Bota de Oro, aunque Lionel Messi amplió su ventaja más tarde. Aun así, Kane recuperó el impulso tras un partido complicado contra Ghana.

  • Jarell Quansah England 2026Getty Images

    PERDEDORES: Los laterales derechos de Inglaterra

    Tuchel convocó a dos laterales derechos: Reece James y Tino Livramento. En las últimas tres semanas, ambos —como era de esperar, dada su trayectoria reciente— se han lesionado. La lesión de Livramento lo dejó fuera del torneo víspera del debut de Inglaterra, y aunque James permanece con la selección, se perderá al menos un partido más tras quedarse fuera de la victoria del sábado.

    Tuchel respondió que Jarell Quansah, central que ha jugado de lateral derecho en el Bayer Leverkusen, podría ocupar esa posición. No era una idea descabellada, pero una lesión de tobillo a la hora de juego contra Panamá ha reducido aún más las opciones.

    «Será una carrera reñida entre Reece James y Jarell Quansah», admitió Tuchel al anticipar el partido del miércoles contra la República Democrática del Congo. «Estamos preocupados por ambos, pero siempre encontramos soluciones».

    La decisión de no convocar a Trent Alexander-Arnold parece ahora más cuestionable, y reemplazar a Livramento por el central Trevoh Chalobah también fue un error. La solución provisional será Djed Spence, que ha jugado sobre todo por la izquierda en las últimas tres temporadas. Lejos de ser ideal, cuando el objetivo es ganar un Mundial.

  • FBL-WC-2026-MATCH67-PAN-ENGAFP

    PERDEDOR: Thomas Tuchel

    Tras el empate sin goles ante Ghana, Tuchel sugirió un nuevo plan ofensivo, pero lo reservó hasta la segunda parte del amistoso en Boston. La idea era revitalizar a Inglaterra, pero no funcionó.

    Introdujo a Rogers, Bellingham, Saka y Rashford, y admitió querer jugar con seis arriba, pasando a un 3-1-6 con balón. La idea era superar numéricamente a Panamá, pero no funcionó.

    En la primera parte Inglaterra apenas generó peligro, con solo dos tiros a puerta. En la segunda, un balón parado y un contraataque sirvieron para abrir el marcador.

    Los ingleses explotaron sus virtudes, pero la actuación no disipó las dudas sobre su capacidad para romper defensas cerradas. Es poco probable que la República Democrática del Congo se abra en la siguiente ronda, así que los aficionados podrían vivir otra noche tensa a mitad de semana.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADORA: El camino de Inglaterra hacia la final

    Inglaterra ya estaba clasificada para los dieciseisavos de final antes de este partido. Lo que se jugaba era un sorteo favorable para las siguientes rondas.

    Al quedar primera de grupo, Inglaterra evitó el lado más duro del cuadro, donde aguardan México, Brasil y Argentina. Perder con Argentina sería probable, enfrentar a «El Tri» en el Azteca, intimidante, y medirse a Brasil en Miami, casi una visita.

    De haber terminado segunda, Portugal la aguardaría en dieciseisavos y, de avanzar, probablemente España. En semifinales, si se mantienen los cabezas de serie, aparecerían los temibles delanteros de Francia.

    Por eso, esta victoria puede resultar decisiva dentro de tres semanas si Inglaterra regresa a Nueva Jersey para la final. Todavía no lo tendrán todo a favor en su parte del cuadro, pero la República Democrática del Congo les brindará una última oportunidad de afinar detalles antes de que el nivel de los rivales suba de forma considerable.