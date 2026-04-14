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Jude Bellingham promete que el Real Madrid «no se echará atrás» ante el Bayern de Múnich y advierte a sus compañeros de que «ya no nos quedan más oportunidades» para salvar la temporada
Una encrucijada europea muy conocida
El Madrid volvió a toparse con un viejo escollo en la Liga de Campeones tras perder la semana pasada en el Bernabéu contra el Bayern de Múnich en la ida. Los visitantes dominaron el inicio y se adelantaron con goles de Luis Díaz y Harry Kane. El partido cambió con la entrada de Jude Bellingham en el 62’, que activó al equipo y permitió a Kylian Mbappé recortar distancias. Ahora Bellingham pide una demostración colectiva de fuerza en Alemania.
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Sin margen de error
Aunque el club sigue siendo muy competitivo, la Liga de Campeones es el trofeo que define su identidad. Tras el primer partido, Bellingham fue claro: el margen de error es nulo en la fase decisiva.
En la víspera del decisivo partido de vuelta, el centrocampista inglés lo dejó claro en la rueda de prensa: «Esa es nuestra mentalidad, no vamos a escondernos. Queremos creer porque no nos quedan más oportunidades».
Una promesa de valentía en Múnich
La exestrella del Dortmund conoce de cerca la amenaza del Bayern, cuyo remate letal presenció en primera fila. Aunque solo jugó 28 minutos la semana pasada, su precisión en los pases evidenció que la defensa alemana se puede superar. Prometió a la afición madridista un equipo dispuesto a llevar el peso del partido pese al ambiente hostil. Y, resaltando la necesidad de mostrar valor, afirmó: «Lo más importante es estar presentes y empezar con fuerza. Será un partido y una eliminatoria muy largos. Es como una final. Queremos competir y ganar la Liga de Campeones. Vamos a darlo todo».
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De cara al partido decisivo
A medida que se acerca el decisivo partido de vuelta, todas las miradas estarán puestas en Bellingham para ver si es capaz de llevar la iniciativa desde el pitido inicial e inspirar una remontada crucial. Ahora le toca al resto de la plantilla seguir su valiente ejemplo, remontar el marcador global y avanzar hacia su decimoquinta corona europea.