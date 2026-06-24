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Jude Bellingham habla sobre el nombramiento de José Mourinho como entrenador del Real Madrid y los primeros fichajes de verano
La expectación ante el regreso del «Special One»
Tras el 0-0 de Inglaterra ante Ghana en el Mundial 2026, Bellingham habló de su futuro en el Bernabéu. El centrocampista elogió el regreso de Mourinho a la capital, un fichaje que ha sorprendido al fútbol. Sobre trabajar con el legendario técnico, Bellingham fue claro:
«Mourinho es un entrenador de primerísimo nivel. Estoy muy contento», declaró el jugador de 22 años tras el partido. Su respaldo llega cuando, según la prensa, Mourinho habría obtenido un control inusual sobre el mercado de fichajes.
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Bellingham valora positivamente la actividad empresarial de Madrid durante el verano
El Real Madrid ha sido muy activo en las primeras jornadas del mercado de fichajes de verano, priorizando la experiencia sobre su proyecto a largo plazo. Ya ha fichado a Marc Cucurella, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté. Bellingham cree que estos refuerzos cambiarán la dinámica del vestuario cuando regrese tras el torneo de Norteamérica.
«Hemos hecho fichajes estupendos, con mucha calidad y experiencia. Estaré encantado de trabajar con ellos. Ahora estoy centrado en Inglaterra, pero me gustan mucho los fichajes que están haciendo», añadió Bellingham.
Empate en Boston y decepción en el Mundial
Aunque su futuro en el club se ve prometedor, la prioridad de Bellingham es el título mundial con Inglaterra. A pesar de ser nombrado mejor jugador del partido en el 0-0 contra Ghana, la estrella del Real Madrid reconoció con humildad: «No me lo merecía; sus defensas merecían el premio». «Tuve un par de ocasiones, me costó meterme en el partido y agradezco a quienes votaron por mí, pero probablemente debería haber sido para uno de sus chicos, que defendieron tan bien. Así que, enhorabuena a ellos».
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Un momento de distensión en medio de la presión del Mundial
Más allá de las charlas tácticas sobre Mourinho y la frustración del empate ante Ghana, Bellingham habló del torneo. Al preguntarle por su compañero Kylian Mbappé, en un momento de forma espectacular, fue breve: «¡Geniales!». Luego la charla giró hacia España, donde el centrocampista se ha convertido rápido en uno de los favoritos de la afición tras su llegada del Borussia Dortmund.
Al preguntarle si España era favorita para ganar el torneo, el mediocampista respondió con humor: «Me encanta España. ¿La selección? Son muy buenos, pero el país es mejor». Aunque disfruta de su vida en Madrid, ahora su foco está en Panamá, pues Inglaterra busca sellar su pase a los dieciseisavos de final.