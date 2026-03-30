Jude Bellingham ha revelado a qué edad «podría producirse» su regreso al Birmingham, y se rumorea que el «fenómeno» del Real Madrid podría protagonizar un emotivo fichaje que le llevaría de vuelta a casa

Tras debutar en el primer equipo a los 16 años, pronto quedó claro que el club de su ciudad natal no podría retener a Bellingham. Se quedó pequeño para la EFL y en 2020 se marchó al Borussia Dortmund, tras lo cual se retiró su camiseta con el número 22 en St Andrew’s.

Tres años en Alemania le sirvieron de trampolín para fichar por un club español por 103 millones de euros (89 millones de libras/118 millones de dólares). Bellingham ha ganado la Liga y la Liga de Campeones en Madrid, además de convertirse en candidato al Balón de Oro.

Aún tiene solo 22 años y se espera que desempeñe un papel destacado con Inglaterra en su camino hacia el Mundial de 2026. Su contrato a largo plazo en el Santiago Bernabéu se extiende hasta 2029, y es muy probable que se negocie una renovación mucho antes de que expire.