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Jude Bellingham ha revelado a qué edad «podría producirse» su regreso al Birmingham, y se rumorea que el «fenómeno» del Real Madrid podría protagonizar un emotivo fichaje que le llevaría de vuelta a casa
¿Cuándo vence el contrato de Bellingham con el Real Madrid?
Tras debutar en el primer equipo a los 16 años, pronto quedó claro que el club de su ciudad natal no podría retener a Bellingham. Se quedó pequeño para la EFL y en 2020 se marchó al Borussia Dortmund, tras lo cual se retiró su camiseta con el número 22 en St Andrew’s.
Tres años en Alemania le sirvieron de trampolín para fichar por un club español por 103 millones de euros (89 millones de libras/118 millones de dólares). Bellingham ha ganado la Liga y la Liga de Campeones en Madrid, además de convertirse en candidato al Balón de Oro.
Aún tiene solo 22 años y se espera que desempeñe un papel destacado con Inglaterra en su camino hacia el Mundial de 2026. Su contrato a largo plazo en el Santiago Bernabéu se extiende hasta 2029, y es muy probable que se negocie una renovación mucho antes de que expire.
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¿Podría Bellingham volver al Birmingham en algún momento?
Sin embargo, en algún momento podría surgir la oportunidad de volver a casa. Cuando se le preguntó si veía posible un escenario en el que Bellingham regresara a Birmingham, la exestrella de los Blues, Morrison —en declaraciones exclusivas a Freebets.com, la página de ofertas de apuestas para el Mundial— dijo a GOAL: «Bueno, quizá. Nunca se sabe. Pero, por el momento, juega en uno de los clubes más grandes del mundo, el Real Madrid. Creo que Jude Bellingham volverá a Birmingham algún día; nunca se sabe, porque el Birmingham tiene la ambición financiera de dar un salto de nivel. Eso es lo que les encantaría a los aficionados del Birmingham City.
«Pero no en este momento. Juega en el Real Madrid, un club de fútbol enorme. Y más adelante en su carrera, si Jude Bellingham decide que quiere volver a su antiguo club, siempre será bienvenido en el Birmingham City. El chico causó sensación en el club incluso siendo muy joven. Pero sí, creo que eso podría pasar algún día, pero no ahora».
¿El traspaso solo se producirá cuando Bellingham haya cumplido los 30?
Al insistirle sobre si un posible fichaje solo podría producirse una vez que Bellingham haya cumplido los 30, dado que uno de los mejores jugadores del planeta exige mucho más que la mera competición de la Premier League, Morrison añadió: «Sí. Depende, ¿no? Nunca se sabe. Todavía tiene una edad razonable. El Birmingham tiene que llegar primero a la Premier League. Necesitan llegar allí y luego mantenerse en la Premier League. Y luego, incluso entonces, viene la consolidación. Es muy diferente de la Championship. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero si los jugadores no cuajan o no tienes al entrenador adecuado, lo vas a pasar mal.
«Así que creo que Jude se centrará en quedarse en el Real Madrid el mayor tiempo posible. Y si llega a los 30, 31 o 32 años y quiere volver a casa, estoy seguro de que el Birmingham City volverá a acoger a Jude Bellingham».
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Campaña de promoción: se prevé que Brady & Birmingham vuelvan a invertir
El Birmingham, tras haber descendido brevemente a la League One a raíz de un fallido experimento con Wayne Rooney como entrenador, busca volver a la Premier League lo antes posible.
Puede que esta temporada se les haya escapado la oportunidad de ascender, lo que ha llevado a cuestionar el futuro de Chris Davies como entrenador, pero se espera que los ambiciosos propietarios —un grupo que incluye a la leyenda de la NFL Tom Brady— inviertan más dinero durante el mercado de fichajes de verano de 2026.
Morrison dijo sobre otra ola de gastos: «Mira, creo que los propietarios estadounidenses están ahí, han gastado mucho dinero y no ha dado resultados. El entrenador será objeto de escrutinio porque han gastado mucho dinero. Tienen a algunos jugadores con sueldos muy altos. Así que, al final, los presidentes tienen que ver hacia dónde van la próxima temporada.
«Pero la próxima temporada es la gran temporada para ellos; creo que volverán a gastar mucho en verano y serán uno de los favoritos para el ascenso. Tienen que empezar bien la temporada porque la Championship es una liga implacable.
«Creo que el Birmingham City es un club con grandes planes. El nuevo estadio —con capacidad para 60 000 espectadores en la ciudad— creo que va a ser fantástico. Es un club que, la próxima temporada, estoy convencido de que luchará por ascender a la Premier League».
¿Cuándo fue la última vez que el Birmingham City jugó en la Premier League?
El Birmingham ocupa actualmente el undécimo puesto en la clasificación de la Championship, a diez puntos de los puestos de play-off y con siete jornadas por disputar. Lleva fuera de la máxima categoría desde 2011 —año en el que ganó la Copa de la Liga— y tendrá que luchar por clasificarse para la Liga de Campeones para que Bellingham se plantee volver a los Blues.