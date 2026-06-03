¿Jude Bellingham en el Liverpool? La leyenda de los Reds, Robbie Fowler, explica cuándo podría fichar en la Premier League y en qué debe mejorar la estrella inglesa

Bellingham, canterano del Birmingham, salió de su zona de confort al debutar con 16 años en el primer equipo. En verano de 2020 fichó por el Borussia Dortmund por un traspaso millonario.

Allí despegó su potencial, lo que llevó a su fichaje por el Real Madrid en 2023 por 103 millones de euros (89 millones de libras/120 millones de dólares). El elegante creador de juego no ha desentonado entre los «Galácticos» y ya figura entre los candidatos al Balón de Oro.

Las lesiones han limitado su progreso en las dos últimas temporadas, alejándolo de los grandes títulos, y en ocasiones se ha dudado de su intocabilidad en la selección inglesa, donde jugadores como Morgan Rogers le presionan en la posición de ‘10’.

Su objetivo es callar a los escépticos, como siempre ha hecho, y un regreso a Inglaterra en próximas ventanas de fichajes podría ayudarle. Varios clubes de la Premier League sueñan con fichar a un campeón de la Champions.