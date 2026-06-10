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¿Jude Bellingham en el banquillo? Jamie Carragher cree que Morgan Rogers será titular y advierte de que la decisión de Thomas Tuchel podría «marcar el rumbo» del Mundial de Inglaterra
Carragher pronostica una sorprendente suplencia de Bellingham
En el podcast «Stick to Football» de The Overlap, Carragher afirmó el miércoles que Rogers está por delante de Bellingham en la lucha por el puesto de número 10. El exdefensa advierte que dejar fuera al jugador del Real Madrid podría generar un gran revuelo mediático.
Sobre la posible fricción, Carragher añadió: «No creo que Jude Bellingham sea titular en el primer partido; me sorprendería. No ha tenido una gran temporada por las lesiones, así que será interesante ver cómo evoluciona el torneo. La relación entre Tuchel y Bellingham, ya sea jugando o no, acaparará la atención de los medios todo el verano».
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La regularidad de Rogers complica a Tuchel el once
Las lesiones de Bellingham esta temporada han dado a Rogers la oportunidad de consolidarse como primera opción de Tuchel: jugó los ocho partidos de clasificación para el Mundial, mientras su rival solo disputó cuatro. Además, Rogers completó los 90 minutos del amistoso contra Japón, y Bellingham se quedó en el banquillo. El héroe del Aston Villa fue titular ante Nueva Zelanda y fue sustituido al descanso, cuando Bellingham entró desde el banquillo.
Destacando esta racha en la liga, Carragher añadió: «Simplemente no creo que deje fuera a Rogers cuando ha sido su hombre en la selección inglesa; ha terminado la temporada con fuerza y ha marcado en una final europea. Esto podría explotar en el Mundial; dependerá de cómo lo gestionen Tuchel y Bellingham. Empezará Rogers y, quizá para el tercer partido, Bellingham volverá al once porque es una figura demasiado importante, un jugador demasiado bueno y crea grandes momentos».
Wright, Richards y Neville dan su opinión
El dilema de la selección ha dividido a los expertos. Micah Richards defendió que una superestrella como Bellingham debe ser titular, mientras que Ian Wright confió en que el jugador reaccionaría de forma positiva.
Sin embargo, Gary Neville se preguntó si el seleccionador se arrepentirá de dejar fuera a talentos como Phil Foden y Cole Palmer. El exlateral mostró preocupación por la gestión de esta generación y apuntó que jugadores como Morgan Gibbs-White y Eberechi Eze se quedan fuera del once o incluso de la convocatoria.
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¿Qué les depara el futuro a los Tres Leones?
La selección de Inglaterra viajará este sábado a su base en Kansas City para afinar detalles antes de debutar contra Croacia en Dallas el 17 de junio. Algunos jugadores podrían participar el jueves en un amistoso a puerta cerrada contra el Miami United. Tuchel debe resolver pronto estas dudas de alineación si los Tres Leones quieren alcanzar la gloria mundial este verano.