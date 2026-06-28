Jude Bellingham, el único jugador de Inglaterra «en buena forma», mientras Gary Neville exige «más» a unos «decepcionados» Tres Leones

Inglaterra se clasificó el sábado al vencer 2-0 a Panamá, aunque su juego no convenció. Los goles de Bellingham y Kane la dejaron primera del Grupo L. El miércoles enfrentará a la República Democrática del Congo en Atlanta.

Neville destacó a Bellingham como el único punto positivo de un equipo descoordinado. En ITV afirmó: «Sin duda, Bellingham es el mejor jugador de Inglaterra. Es el único que parece en forma y con energía. Está fino, es dinámico y ha jugado al nivel esperado. Este grupo ha marcado la pauta al llegar a finales y semifinales en los últimos años».