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Jude Bellingham, Declan Rice y otros cinco jugadores de Inglaterra podrían ser sancionados para la semifinal del Mundial tras el partido contra Noruega
Bellingham y Rice, bajo presión
Bellingham y Rice, estrellas de Inglaterra, deben comportarse a la perfección ante Noruega el sábado. Los Tres Leones avanzaron a cuartos tras ganar 3-2 a México en el Azteca, pero las consecuencias del partido los exponen a nuevas sanciones.
Tras la ampliación del Mundial 2026 a 48 equipos, la FIFA borra las tarjetas amarillas después de la fase de grupos y de los cuartos de final, pero quien las acumule en esos encuentros podría perderse las semifinales.
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Tres estrellas de los «Three Lions» en la cuerda floja disciplinaria
Rice podrá jugar contra Noruega pese a la amarilla que vio ante México en el primer minuto, ya que la que recibió frente a Ghana se borró al acabar la fase de grupos. Si es amonestado el sábado, cumplirá un partido de sanción en la siguiente ronda.
Bellingham está en la misma situación: si ve una amarilla en Miami, se perderá el siguiente encuentro. Los defensas del Manchester City Marc Guehi y Nico O’Reilly también están a una tarjeta de la suspensión para la semifinal, lo que complica la elección del once de Tuchel.
Henderson y Quansah, fuera de juego
La situación disciplinaria empeora con la ausencia confirmada de Jarell Quansah. El defensa fue expulsado ante México y se perderá el partido contra Noruega.
Además, Inglaterra pierde al experimentado Jordan Henderson, amonestado y con una lesión en la muñeca sufrida durante la celebración. El centrocampista del Brentford se queda en Ciudad de México bajo tratamiento médico, lo que reduce las opciones en el centro del campo.
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Tuchel exige coherencia a los árbitros
El seleccionador de Inglaterra ha criticado la falta de coherencia en el arbitraje y la confusión sobre las apelaciones, tras la extraña decisión administrativa que eximió a Folarin Balogun, de Estados Unidos. Sobre la amarilla a Rice en el minuto uno contra México, Tuchel dijo: «Solo pedimos consistencia. ¿Nos devuelven esa tarjeta? ¿Y Francia recupera la de Michael Olise ante Paraguay?» Creo que no es amarilla. ¿Se la quitan? ¿Y a Francia le quitan la de [Michael] Olise contra Paraguay, que tampoco era amarilla?»
Sus palabras reflejan la tensión en la concentración, donde Inglaterra busca su segunda semifinal en tres Mundiales. Con cinco jugadores a una amarilla de la suspensión, el equipo debe equilibrar agresividad y precaución para no perder a sus estrellas en la recta final.
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