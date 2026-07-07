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Jude Bellingham, Declan Rice y otros cinco jugadores de Inglaterra podrían ser sancionados para la semifinal del Mundial si reciben una tarjeta más en el partido contra Noruega
Bellingham y Rice, bajo presión
Bellingham y Rice, estrellas de Inglaterra, deben comportarse a la perfección ante Noruega el sábado. Los Tres Leones avanzaron a cuartos tras ganar 3-2 a México en el Azteca, pero las consecuencias del partido los exponen a nuevas sanciones.
Tras la ampliación del Mundial 2026 a 48 equipos, la FIFA borra las tarjetas amarillas tras la fase de grupos y después de cuartos para evitar que los jugadores se pierdan la final. Sin embargo, quien las recibió en la ronda de 32 u octavos aún puede perderse las semifinales.
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Tres estrellas de los «Three Lions» en la cuerda floja disciplinaria
Rice podrá jugar contra Noruega pese a ver su segunda amarilla del torneo en el primer minuto ante México, ya que la primera, en el 0-0 con Ghana, se borró al acabar la fase de grupos. Si es amonestado el sábado, cumplirá un partido de sanción en la siguiente ronda.
Lo mismo ocurre con Bellingham: si ve otra amarilla en Miami, se perderá el siguiente encuentro. Los defensas del Manchester City Marc Guehi y Nico O’Reilly están en la misma situación, lo que complica aún más los planes de Tuchel.
Henderson y Quansah, fuera de juego
La situación disciplinaria se complica con la ausencia confirmada de Jarell Quansah. El defensa fue expulsado ante México y se perderá el partido contra Noruega.
Además, Inglaterra pierde al experimentado Jordan Henderson, amonestado en la banda ante México y con una tarjeta amarilla. Además, el centrocampista del Brentford, que se lesionó la muñeca en las celebraciones del triunfo ante México, se quedó en Ciudad de México para recibir tratamiento y no viajó a Kansas City con el grupo, por lo que Inglaterra queda con pocos recursos en el centro del campo.
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Tuchel exige coherencia a los árbitros
El seleccionador de Inglaterra, Tuchel, criticó el arbitraje y la falta de claridad en las apelaciones tras la extraña exoneración de Folarin Balogun, de la selección estadounidense. Sobre la tarjeta amarilla a Rice en el minuto uno contra México, afirmó: «Solo queremos coherencia. ¿Recuperamos esa amarilla? ¿Y Francia recupera la de Michael Olise contra Paraguay?» Creo que no es amarilla. ¿Se la quitan? ¿Y a Francia le quitan la de [Michael] Olise contra Paraguay, que tampoco era amarilla?»
Sus palabras reflejan la tensión en la concentración, donde Inglaterra busca su segunda semifinal en tres ediciones. Con cinco jugadores a una amarilla de la suspensión, el equipo debe equilibrar agresividad y precaución para no perder a sus estrellas en la fase decisiva.
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