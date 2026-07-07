Bellingham y Rice, estrellas de Inglaterra, deben comportarse a la perfección ante Noruega el sábado. Los Tres Leones avanzaron a cuartos tras ganar 3-2 a México en el Azteca, pero las consecuencias del partido los exponen a nuevas sanciones.

Tras la ampliación del Mundial 2026 a 48 equipos, la FIFA borra las tarjetas amarillas después de la fase de grupos y de los cuartos de final, pero quien las acumule en rondas previas aún puede perderse las semifinales.



