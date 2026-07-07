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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

Jude Bellingham, Declan Rice y otros cinco ingleses podrían perderse la semifinal del Mundial ante Noruega por sanción

Inglaterra
J. Bellingham
D. Rice
World Cup
Noruega
Noruega vs Inglaterra

Inglaterra se prepara para los cuartos de final del Mundial contra Noruega en Miami, pero Thomas Tuchel afronta un problema disciplinario. Aunque los Tres Leones están confiados tras vencer a México, titulares clave como Jude Bellingham y Declan Rice están a una sola entrada tardía de ser suspendidos.

  • Bellingham y Rice, bajo presión

    Bellingham y Rice, estrellas de Inglaterra, deben comportarse a la perfección ante Noruega el sábado. Los Tres Leones avanzaron a cuartos tras ganar 3-2 a México en el Azteca, pero las consecuencias del partido los exponen a nuevas sanciones.

    Tras la ampliación del Mundial 2026 a 48 equipos, la FIFA borra las tarjetas amarillas después de la fase de grupos y de los cuartos de final, pero quien las acumule en rondas previas puede perderse las semifinales.


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    Tres estrellas de los «Three Lions» en la cuerda floja disciplinaria

    Rice podrá jugar contra Noruega pese a ver su segunda amarilla del torneo en el primer minuto ante México, ya que la primera, en el 0-0 con Ghana, se borró al acabar la fase de grupos. Si recibe otra el sábado, cumplirá un partido de sanción en la siguiente ronda.

    Bellingham está en la misma situación: si ve una amarilla en Miami, se perderá el siguiente encuentro. Los defensas del Manchester City Marc Guehi y Nico O’Reilly también están a una tarjeta de la suspensión para la semifinal, lo que complica la elección del once de Tuchel.


  • Henderson y Quansah, fuera de juego

    La situación disciplinaria se complica con la ausencia confirmada de Jarell Quansah. El defensa fue expulsado ante México y se perderá el partido contra Noruega.

    Además, Inglaterra pierde al experimentado Jordan Henderson, amonestado en la banda contra México y ahora con una tarjeta amarilla. Sin embargo, el centrocampista del Brentford se pierde los cuartos de final por una grave lesión en la muñeca sufrida durante las celebraciones tras vencer a México. Henderson se quedó en Ciudad de México con el equipo médico y no viajó a la concentración de Kansas City, lo que deja a Inglaterra con pocos recursos en el centro del campo.

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  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tuchel exige coherencia a los árbitros

    El seleccionador de Inglaterra, Tuchel, criticó el arbitraje y la falta de claridad en las apelaciones tras la extraña exoneración de Folarin Balogun, de la selección estadounidense. Sobre la tarjeta amarilla a Rice en el minuto uno contra México, afirmó: «Solo queremos coherencia. ¿Recuperamos esa amarilla? ¿Y Francia recupera la de Michael Olise contra Paraguay?» Creo que no es amarilla. ¿Se la quitan? ¿Y a Francia le quitan la de [Michael] Olise contra Paraguay, que tampoco era amarilla?»

    Sus palabras reflejan la tensión en la concentración, donde Inglaterra busca su segunda semifinal en tres ediciones. Con cinco jugadores a una amarilla de la suspensión, el equipo debe equilibrar agresividad y precaución para no perder a sus estrellas en la fase decisiva.

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