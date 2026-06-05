Jude Bellingham debería ser el rostro de Inglaterra en el Mundial, pero podría quedarse en el banquillo si Thomas Tuchel así lo decide

Las críticas sobre la actitud de Bellingham no han ayudado. A veces su arrogancia se desborda, como en la derrota 3-1 ante Senegal en junio, cuando protestó airadamente una decisión del VAR en contra de Inglaterra.
Tras ese amistoso en el City Ground, Tuchel habló con TalkSport y defendió que esas emociones pueden ser positivas.
«Su intensidad es positiva y necesaria para alcanzar grandes logros, pero debe canalizarla hacia el rival y el objetivo, no hacia los compañeros ni los árbitros», afirmó.
Entonces Tuchel hizo el que quizá sea el comentario más polémico de su etapa al mencionar la opinión de su propia madre sobre la estrella de Inglaterra.
«Puede despertar sentimientos encontrados. Lo veo en mis padres: a veces no ven al chico amable y educado que yo conozco. Si sonríe, conquista; pero, cuando explota, se ve su rabia y su fuego de forma que pueden resultar repulsivas. Por ejemplo, en el caso de mi madre, cuando se sienta delante del televisor, lo veo, pero en general estamos muy contentos de tenerlo, es un chico especial».
Bellingham no regresó a la selección inglesa hasta noviembre, tras recuperarse de una operación, y su relación con Tuchel quedó bajo la lupa.
Se quedó en el banquillo en el primer partido de esa fase, contra Serbia, pero volvió a la alineación titular contra Albania tres días después. Sin embargo, mostró un gesto de enfado cuando fue sustituido a seis minutos del final del último partido de clasificación de Inglaterra.
«Esa es la decisión, y tiene que aceptarla», afirmó Tuchel sobre el incidente. «Su amigo espera en la banda, así que hay que aceptarlo, respetarlo y seguir adelante».
El exdelantero inglés Ian Wright lo defendió y sugirió que parte de la crítica hacia el centrocampista tiene un origen más siniestro.
«No creo que estén preparados para una superestrella negra que se mueve como Jude. No pueden tocarlo», afirmó Wright sobre ciertos sectores de los medios y la afición ingleses. «Sale al campo, rinde, hace lo que tiene que hacer. Es demasiado presuntuoso para esta gente.
Todos adoran a N’Golo Kanté: un hombre negro humilde que se dedica a lo suyo. Alguien como Jude asusta por su talento y la inspiración que transmite. Si eres franco, negro, juegas a ese nivel y te importa poco lo que piensen, eso asusta. Es agotador hablar de esto».