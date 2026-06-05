Ese gol sigue siendo el momento cumbre de la carrera de Bellingham, al menos en cuanto a su capacidad para responder a las expectativas.

Hasta entonces su ascenso había sido meteórico: con 19 años brilló en el Mundial 2022 y llevó al Borussia Dortmund a la lucha por la Bundesliga, que se escapó cuando se lesionó. hasta brillar en su debut en el Bernabéu con dos goles agónicos en sus primeros Clásicos de Liga, actuación digna del Balón de Oro.

Sin embargo, desde entonces no ha vuelto a alcanzar ese nivel. Las lesiones, especialmente un problema de hombro que requirió cirugía el pasado verano, le han frenado. Además, el bache del Madrid ha afectado a toda la plantilla.

Con Inglaterra tampoco ha convencido a Thomas Tuchel, aunque llegará al Mundial de 2026 como abanderado y ya protagoniza un anuncio de adidas junto a Timothée Chalamet.

Por eso, existe la posibilidad real de que no sea titular en el debut de Inglaterra ante Croacia el miércoles 17 de junio.