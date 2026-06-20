Bellingham ha estado en el ojo del huracán de la prensa española y de parte de la afición en los últimos meses por un aparente bajón en su rendimiento. A pesar de su gran inicio en España, las lesiones —incluida una operación de hombro y posteriores problemas musculares— han mermado su capacidad para mantener el altísimo nivel que mostró en su primera temporada con el Real Madrid.

Sin embargo, Kroos, que compartió vestuario con el jugador de 23 años antes de retirarse, no se deja llevar por las críticas. En un podcast con Rio Ferdinand, el legendario centrocampista recordó la inmensa calidad de Bellingham: «Su primer año en Madrid fue una locura. Me sorprendió bastante», admitió el exjugador del Madrid al reflexionar sobre el tiempo que pasaron juntos.