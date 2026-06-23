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Jude Bellingham bate el récord de Inglaterra de Wayne Rooney al alcanzar un hito con los Tres Leones en el Mundial 2026
Marcando un nuevo hito para Inglaterra
Bellingham, a sus 22 años y 359 días, superó a Rooney y se convirtió en el inglés más joven en llegar a 50 partidos internacionales. El centrocampista del Real Madrid sumó su medio siglo ante Ghana en Boston.
Celebró el logro en el amistoso contra Ghana en Boston. Antes, marcó en la victoria 4-2 sobre Croacia tras una incursión en el área, su séptimo gol con Inglaterra. Desde su debut en 2020, ha participado en cuatro torneos internacionales, demostrando una regularidad inigualable.
Dar un paso al frente en los momentos decisivos
Batir récords impresiona, pero Bellingham demuestra que aporta un valor tangible a estos hitos, tanto en club como en selección. En 140 partidos con el Real Madrid ha marcado 46 goles, lo que refleja su gran capacidad ofensiva. Antes del torneo, Jordan Henderson lo definió como un jugador con «factor X» y «para los partidos importantes». Su fama creció tras un magnífico gol ante Croacia. A Bellingham le encanta ser el protagonista y es famoso por gritar «¿Quién más?» tras una chilena decisiva contra Eslovaquia en la Euro 2024. Sigue brillando bajo presión.
A la caza de los récords históricos de partidos disputados
Bellingham sigue dominando el centro del campo y ya se debate hasta dónde puede llegar en los libros de historia. Bukayo Saka se unió recientemente a él como uno de los cinco jugadores con 50 internacionalidades antes de los 25 años, pero Bellingham marca su propio camino. Es el europeo más joven en disputar cuatro grandes torneos masculinos, por delante de Jamal Musiala. Si mantiene un promedio de nueve partidos internacionales al año en la próxima década, podría superar los 125 de Peter Shilton. Aun así, prefiere ganar títulos antes que batir marcas personales.
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¿Qué le depara el futuro a Inglaterra?
Inglaterra está a un paso de la fase eliminatoria y quiere el primer puesto del grupo. Para acabar con 60 años de espera, necesita que su estrella rinda al máximo.