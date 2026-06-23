Jude Bellingham bate el récord de Inglaterra de Wayne Rooney al alcanzar un hito con los Tres Leones en el Mundial 2026

Bellingham, a sus 22 años y 359 días, superó a Rooney y se convirtió en el inglés más joven en llegar a 50 partidos internacionales. El centrocampista del Real Madrid sumó su medio siglo ante Ghana en Boston.

Celebró el logro en el amistoso contra Ghana en Boston. Antes, marcó en la victoria 4-2 sobre Croacia tras una incursión en el área, su séptimo gol con Inglaterra. Desde su debut en 2020, ha participado en cuatro torneos internacionales, demostrando una regularidad inigualable.



