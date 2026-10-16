Jude Bellingham acuerda un nuevo y ENORME contrato con el Real Madrid hasta junio de 2031

Bellingham y el Madrid han cerrado un acuerdo para ampliar su contrato en el Santiago Bernabéu hasta el 30 de junio de 2031, según AS. El internacional inglés llegó al club procedente del Borussia Dortmund en el verano de 2023 con un contrato hasta 2029.

Este nuevo acuerdo prolonga su estancia e incluye una mejora salarial que refleja su enorme impacto sobre el terreno de juego. Las negociaciones comenzaron hacia el final de la pasada temporada y ambas partes llegaron a un entendimiento sin dificultades desde el principio. Bellingham se siente cada vez más a gusto con su vida en Madrid, mientras que la afición se identifica plenamente con su esfuerzo y liderazgo.