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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Traducido por

Jude Bellingham acuerda un nuevo y ENORME contrato con el Real Madrid hasta junio de 2031

J. Bellingham
Real Madrid
Primera División

Jude Bellingham ha acordado una ampliación de contrato con el Real Madrid que asegura su continuidad en la capital española hasta junio de 2031. El centrocampista inglés ha recuperado su mejor nivel y sigue consolidando su papel como un auténtico líder del vestuario.

  • Compromiso a largo plazo con el Madrid

    Bellingham y el Madrid han cerrado un acuerdo para ampliar su contrato en el Santiago Bernabéu hasta el 30 de junio de 2031, según AS. El internacional inglés llegó al club procedente del Borussia Dortmund en el verano de 2023 con un contrato hasta 2029.

    Este nuevo acuerdo prolonga su estancia e incluye una mejora salarial que refleja su enorme impacto sobre el terreno de juego. Las negociaciones comenzaron hacia el final de la pasada temporada y ambas partes llegaron a un entendimiento sin dificultades desde el principio. Bellingham se siente cada vez más a gusto con su vida en Madrid, mientras que la afición se identifica plenamente con su esfuerzo y liderazgo.

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    Superar los contratiempos físicos

    El centrocampista ha recuperado el sensacional nivel que mostró en su primera temporada en España. Anteriormente había aplazado una operación por una lesión persistente en el hombro para ayudar al Madrid a superar un periodo difícil, lo que acabó afectando a sus actuaciones individuales.

    Sin embargo, fue recuperando su mejor forma al final de la temporada pasada, una vez superados por completo esos problemas físicos. Después mantuvo esa dinámica en el Mundial, donde fue decisivo para Inglaterra. Sus sobresalientes actuaciones en Norteamérica también transformaron por completo su posición en la selección. Tras las fricciones previas con Thomas Tuchel, Bellingham se volvió indispensable para su país, como demuestra su impresionante cifra de siete goles en el torneo.

  • Prosperando bajo un nuevo liderazgo

    La llegada de Jose Mourinho como entrenador principal ha sido clave para que Bellingham vuelva a mostrar su mejor versión. Mourinho le ha dado libertad total para jugar justo por detrás de Kylian Mbappe en la jerarquía ofensiva.

    Este cambio de posición ha mejorado considerablemente su rendimiento y su influencia en los partidos. Más allá de su aportación ofensiva, Bellingham sigue siendo el primero en iniciar la presión alta y trabaja incansablemente en defensa.

    Sus cifras reflejan esa energía renovada y lo cómodo que se siente sobre el terreno de juego con este planteamiento táctico. El jugador de 23 años ya suma tres goles y tres asistencias en lo que va de liga.

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  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Liderando hacia el futuro

    Con su futuro ya asegurado formalmente hasta 2031, Bellingham está llamado a ser el pilar del centro del campo del club durante los próximos años. La afición del Santiago Bernabéu espera que su líder y referente siga impulsando al equipo hacia nuevos títulos. Ahora solo es cuestión de tiempo que el club haga un anuncio oficial.

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