Mata publicó un comunicado emotivo en el que expresó su profunda gratitud a todo el club por la cálida acogida que recibió durante la pasada temporada.

Al reflexionar sobre su memorable etapa en Australia, el exinternacional español dijo: "Me encantó cada minuto y disfruté enormemente de todo lo que logramos la temporada pasada, volviendo a enamorarme del fútbol en un lugar tan especial, en una ciudad increíble a la que fue un privilegio llamar hogar.

"Gracias a mis compañeros de equipo, al cuerpo técnico y a la junta directiva por darme una bienvenida tan cálida, apoyarme con tanta generosidad y permitirme dar lo mejor de mí por este maravilloso club y por los increíbles socios y aficionados cuyo apoyo sigo sintiendo cada día.

"Ahora estoy ilusionado con nuestros próximos capítulos, creyendo juntos en el futuro del fútbol australiano e inspirando a la próxima generación de jugadores y aficionados del Melbourne Victory."