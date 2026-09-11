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Juan Mata confirma su salida del Melbourne Victory, pero descarta la retirada al asumir un nuevo papel como propietario en la A-League
La veterana se aparta en Australia
Victory ha confirmado oficialmente que Mata no volverá a los terrenos de juego en la temporada 2026-27 de la A-League Men. El mediapunta de 38 años ha optado por evaluar sus próximos pasos en su carrera desde su base europea sin anunciar su retirada oficial. La vinculación del maestro español con el club continuará ahora fuera del campo mediante una participación en la propiedad y su papel como presidente de su recién creado comité de fútbol.
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Mata atesora una campaña memorable
Mata publicó un comunicado emotivo en el que expresó su profunda gratitud a todo el club por la cálida acogida que recibió durante la pasada temporada.
Al reflexionar sobre su memorable etapa en Australia, el exinternacional español dijo: "Me encantó cada minuto y disfruté enormemente de todo lo que logramos la temporada pasada, volviendo a enamorarme del fútbol en un lugar tan especial, en una ciudad increíble a la que fue un privilegio llamar hogar.
"Gracias a mis compañeros de equipo, al cuerpo técnico y a la junta directiva por darme una bienvenida tan cálida, apoyarme con tanta generosidad y permitirme dar lo mejor de mí por este maravilloso club y por los increíbles socios y aficionados cuyo apoyo sigo sintiendo cada día.
"Ahora estoy ilusionado con nuestros próximos capítulos, creyendo juntos en el futuro del fútbol australiano e inspirando a la próxima generación de jugadores y aficionados del Melbourne Victory."
El cargo ejecutivo sella su legado
La estelar campaña de Mata bajo las órdenes del exentrenador Arthur Diles le valió la prestigiosa Medalla Johnny Warren tras un destacado balance de cinco goles y 13 asistencias.
Al dar la bienvenida a la transición de la estrella franquicia a los despachos, el director de fútbol del Victory, John Didulica, añadió: "La temporada 2025-26 de Juan permanecerá durante mucho tiempo en la memoria de los aficionados del Victory y debería ser apreciada por todos los seguidores del deporte rey aquí en Australia.
"La forma en que rindió sobre el terreno de juego y la manera en que se comportó dentro del club fueron ejemplares. Todos en el club están encantados de que forme parte de nuestro grupo propietario y, en el futuro, esperan que su inteligencia futbolística lidere nuestro comité de fútbol".
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La conquista de títulos encabeza la agenda
Ahora, bajo la dirección del nuevo entrenador Giovanni Savarese, Victory se prepara para la final de la Australia Cup después de derrotar al Sydney FC el miércoles por la noche. Savarese mantiene un inicio invicto en el cargo y espera al ganador del duelo entre South Melbourne y Lions FC en la final. Mientras tanto, la cúpula del club está explorando activamente el mercado de fichajes para incorporar a un delantero extranjero y ocupar la última plaza de visado que dejó vacante Mata.
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