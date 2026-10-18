«¡Primeros tres puntos con esta camiseta! Una victoria importante, conseguida juntos. Orgulloso de este equipo y feliz de dar una alegría a nuestros aficionados. ¡A seguir así! Al Napoli y a sus aficionados, el respeto y el cariño de siempre. Nuestra historia no se olvida».





Así lo escribe en InstagramJuan Jesus, defensa del Venezia, para celebrar la victoria de su equipo contra su exequipo, el Napoli. Después, en respuesta al comentario de un seguidor, que le escribe: «Podías haber jugado tú perfectamente, siempre serás un jugador del Napoli», el defensa brasileño de 35 años comenta: «Pregúntales a De Laurentiis y a Manna por qué para ellos era demasiado "viejo"».



