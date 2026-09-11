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Juan Cuadrado culmina su emotivo regreso a Colombia después de que Millonarios confirme el fichaje del ex de la Juventus y el Chelsea
El extremo veterano asegura su regreso a casa
El peso pesado colombiano Millonarios confirmó oficialmente el jueves el fichaje de Cuadrado como agente libre. El movimiento pone fin a la etapa de 17 temporadas del extremo en Europa, en la que pasó por ocho clubes diferentes. El jugador, de 38 años, regresa ahora a su país para representar al segundo club más laureado de Colombia, después de haber comenzado su carrera profesional en Independiente Medellín.
- Getty Images Sport
El club celebra un fichaje icónico
El club no reveló los detalles económicos del acuerdo al dar la bienvenida al jugador a la capital, aunque Transfermarktinforma de que su contrato se extiende hasta junio de 2027. Al dar la bienvenida al regreso del icono de la selección nacional a la máxima categoría del fútbol doméstico, Millonarios emitió un comunicado en el que decía: "Después de brillar en algunos de los escenarios más importantes del fútbol mundial, Juan Guillermo Cuadrado regresa a Colombia para vestir la camiseta azul y comenzar un nuevo capítulo de su carrera con Millonarios".
Una laureada carrera abarca continentes
Desde que se marchó al extranjero para fichar por el Udinese en el verano de 2009, Cuadrado disfrutó de una brillante carrera, marcada por la conquista de la Premier League con el Chelsea y por cinco títulos de la Serie A en siete años con la Juventus. Además de sus etapas en Lecce, Fiorentina, Inter de Milán, Atalanta y Pisa, se consolidó como un fijo internacional con 116 partidos y 11 goles. Haber disputado dos Copas del Mundo y cinco ediciones de la Copa América afianza su condición de uno de los futbolistas colombianos con el palmarés más destacado.
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Comienza la lucha por el título de liga nacional
Cuadrado buscará ponerse al día rápidamente en la Categoría Primera A mientras Millonarios intensifica su persecución de títulos nacionales. La amplia trayectoria de élite del veterano en el fútbol europeo aporta una valiosísima templanza al conjunto de Bogotá en medio de un calendario de partidos cada vez más exigente. Su próximo debut de azul promete ser uno de los grandes atractivos del fútbol colombiano en las próximas semanas.
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