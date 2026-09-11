Desde que se marchó al extranjero para fichar por el Udinese en el verano de 2009, Cuadrado disfrutó de una brillante carrera, marcada por la conquista de la Premier League con el Chelsea y por cinco títulos de la Serie A en siete años con la Juventus. Además de sus etapas en Lecce, Fiorentina, Inter de Milán, Atalanta y Pisa, se consolidó como un fijo internacional con 116 partidos y 11 goles. Haber disputado dos Copas del Mundo y cinco ediciones de la Copa América afianza su condición de uno de los futbolistas colombianos con el palmarés más destacado.