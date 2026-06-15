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Josko Gvardiol y el Manchester City acuerdan un contrato de cinco años, lo que pone fin a los rumores sobre el Real Madrid y el Bayern de Múnich
El Manchester City asegura el futuro de su defensa
Según BBC Sport, el Manchester City se asegura a Gvardiol: el defensa firmará una extensión de tres años y permanecerá en el club más allá de 2028. La noticia frustra a varios grandes de Europa que seguían al defensa.
El defensa, que admitió haber dudado en momentos difíciles de su carrera, ve ahora confirmada su condición de uno de los mejores zagueros del mundo.
Gvardiol rechaza a los grandes de Europa
La decisión de Gvardiol de seguir en Inglaterra frustra a Real Madrid y Bayern, que lo tenían como prioridad. Florentino Pérez quería ficharlo para liderar la defensa, y el Bayern había consultado su regreso a Alemania.
El City mantuvo la calma, confiado en renovar al jugador. Finalmente, el defensa prefirió seguir creciendo con el cuerpo técnico citizen pese al interés de los gigantes de LaLiga y la posibilidad de reencontrarse con exrivales de la Bundesliga.
- AFP
Superar las lesiones y liderar la defensa del City
Su renovación es un voto de confianza tras una temporada marcada por las lesiones. Gvardiol fue elegido mejor jugador del club en 2024-25, pero al año siguiente sufrió una fractura de pierna que lo marginó cuatro meses.
Su versatilidad, ya sea como central o lateral izquierdo, lo hace imprescindible para Pep Guardiola. Volvió en mayo y jugó ante el Crystal Palace y el Aston Villa en la última jornada. Durante las negociaciones el club se mostró optimista y, en las últimas semanas, las conversaciones avanzaron hacia un desenlace positivo.
- AFP
Enfoque internacional en medio de un avance decisivo en la negociación del contrato
Mientras se definen los detalles de su futuro en el club, Gvardiol se centra en la selección croata. Es clave en la defensa que se prepara para el Mundial, donde podría enfrentarse a varios compañeros del Manchester City. Croacia debutará el miércoles contra Inglaterra, un partido en el que el defensa será puesto a prueba ante los mejores de la Premier League.