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Josko Gvardiol rechazará la posibilidad de jugar junto a Harry Kane en el Bayern de Múnich y firmará un nuevo contrato con el Manchester City
El City actúa para asegurar el futuro de Gvardiol
El City trabaja para que Gvardiol siga siendo clave en su defensa. El central de 24 años, con contrato hasta 2028, atrae a grandes clubes europeos que buscan aprovechar la transición del club. Sin embargo, el City quiere recompensar su crecimiento con mejores condiciones.
Según The Athletic, el defensa valora su futuro con calma, pero en el club reina la confianza: desde su llegada del RB Leipzig en 2023 se ha vuelto imprescindible y la directiva lo considera «intocable», un jugador que no pueden perder ante un rival de Champions.
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El interés del Bayern de Múnich no logra convencer al croata
El Bayern de Múnich, que busca renovar su defensa, ha seguido de cerca a Gvardiol. Según informes, el director de fichajes, Max Eberl, incluyó varios nombres en una «lista de ventas» para equilibrar las cuentas y veía al central como el candidato ideal para liderar la zaga junto a Harry Kane. En un principio, se pensó que regresar a Alemania sería decisivo para él.
Sin embargo, el atractivo de la Premier League y su comodidad en Manchester parecen haber pesado más, por lo que su fichaje por el Bayern se ve ahora poco probable.
La transición en el Etihad Stadium
La renovación de Gvardiol llega en un momento clave para el City, que prepara el relevo de Pep Guardiola con la llegada de Enzo Maresca. Para garantizar la estabilidad de la plantilla, el club mantiene al defensa, cuya polivalencia —central o lateral izquierdo— se ajusta a la flexibilidad táctica que busca el nuevo técnico.
En los últimos 18 meses el club ha renovado la plantilla, reemplazando a varias estrellas veteranas por jugadores más jóvenes y dinámicos. A pesar de una fractura de tibia que le marginó gran parte de la temporada 2025-26, Gvardiol jugó 25 partidos, marcó dos goles y dio cinco asistencias. Su renovación confirmaría la ambición del club de permanecer en la cima del fútbol inglés pese al cambio de técnico.
- AFP
¿Qué le depara el futuro a la defensa del City?
Gvardiol parece quedarse, pero la plantilla del City aún puede cambiar este verano. Algunos fichajes recientes que no han tenido continuidad podrían salir para financiar nuevos refuerzos. El club quiere mantener su cantera joven y añadir perfiles que encajen con la idea del nuevo cuerpo técnico.