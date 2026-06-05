Josko Gvardiol quiere fichar por el Real Madrid mientras cobran fuerza los rumores sobre su salida del Manchester City

Pérez prepara una gran remodelación en el Real Madrid y refuerzos defensivos son prioridad. El presidente apunta a Ibrahima Konaté (Liverpool) y Denzel Dumfries (Inter). Además, AS añade a Gvardiol en la lista.

Según el informe, el central croata está dispuesto a fichar por el club blanco, que valora su calidad y versatilidad, aunque cualquier acuerdo dependerá de las condiciones económicas.