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Josko Gvardiol hace una sincera confesión sobre Lamine Yamal tras la dura derrota de Croacia ante España
Yamal deja boquiabierto a Gvardiol
España prolongó su dominante trayectoria como campeona del mundo con una convincente victoria sobre Croacia en la Nations League. Aunque el rendimiento colectivo de España fue impresionante, fue Yamal quien volvió a acaparar los titulares. La joya del Barcelona marcó dos goles y dio una asistencia crucial, dejando a la defensa croata, incluido Gvardiol, sin respuestas durante toda la noche en Sevilla.
Al reflexionar sobre la dificultad de medirse al extremo adolescente, Gvardiol ofreció una valoración contundente del desafío que plantea Yamal incluso a los defensores de mayor élite. «Sabemos cómo es Yamal. Cuando le dejas espacio en el uno contra uno, lo aprovecha. Siempre debería tener una vigilancia doble, a veces lo hemos conseguido y a veces no. Si tiene el peor día, al menos te superará 10 veces», admitió Gvardiol.
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El excesivo respeto de Croacia hacia España
La derrota fue un trago amargo para el equipo de Slaven Bilic, que tuvo dificultades para encontrar su ritmo tras encajar un gol tempranero. Gvardiol sugirió que el equipo quizá fue demasiado cauteloso en su planteamiento ante los campeones del mundo.
"Fue un partido duro, una derrota dura al final. Tenemos que felicitarles, son campeones del mundo por algo. Sabíamos lo que se nos venía encima, jugar fuera de casa contra un equipo así, por supuesto, no es fácil, pero también creo que les mostramos demasiado respeto. Encajamos un gol tempranero, eso nos sacudió, no es fácil remontar. Así que, al final, una derrota dura", señaló el defensa.
Errores defensivos contra las campeonas del mundo
El sentir de Gvardiol fue compartido por el delantero Dion Drena Beljo, que logró marcar el único gol de Croacia en una noche de dominio total de España por lo demás. Beljo reconoció que Croacia esperaba una prueba formidable ante la campeona del mundo, pero expresó una profunda decepción por la facilidad con la que España superó su línea defensiva. Admitió que la actuación en general dejó un sabor amargo y subrayó que una mayor disciplina defensiva en el último tercio podría haber dado un resultado mucho mejor
"Jugamos contra la campeona del mundo, sabíamos qué esperar. Es un equipo realmente de primer nivel, pero deja un sabor amargo, porque creo que podríamos haberlo hecho mejor, especialmente en la fase defensiva. Llegaban con facilidad a nuestro último tercio", explicó Beljo.
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Inglaterra espera
Croacia tiene poco tiempo para lamerse las heridas, ya que en el horizonte asoma un duelo de altos vuelos contra Inglaterra. Para Gvardiol y el resto de la plantilla, el próximo partido en casa representa una oportunidad para recuperar la confianza tras la paliza de Sevilla. El defensa está centrado en sumar puntos ante Inglaterra pese a las difíciles circunstancias.
«Calendario duro, Inglaterra dentro de unos días. Por desgracia, sin el público será más difícil, pero jugamos en casa e intentaremos conseguir el mayor número de puntos posible», concluyó Gvardiol.
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