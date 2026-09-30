España prolongó su dominante trayectoria como campeona del mundo con una convincente victoria sobre Croacia en la Nations League. Aunque el rendimiento colectivo de España fue impresionante, fue Yamal quien volvió a acaparar los titulares. La joya del Barcelona marcó dos goles y dio una asistencia crucial, dejando a la defensa croata, incluido Gvardiol, sin respuestas durante toda la noche en Sevilla.

Al reflexionar sobre la dificultad de medirse al extremo adolescente, Gvardiol ofreció una valoración contundente del desafío que plantea Yamal incluso a los defensores de mayor élite. «Sabemos cómo es Yamal. Cuando le dejas espacio en el uno contra uno, lo aprovecha. Siempre debería tener una vigilancia doble, a veces lo hemos conseguido y a veces no. Si tiene el peor día, al menos te superará 10 veces», admitió Gvardiol.